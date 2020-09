Aguado rechaza una moción contra Ayuso aunque el PSOE ceda la Presidencia a Cs

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha descartado un apoyo de Ciudadanos a una moción de censura presentada por el PSOE a Isabel Díaz Ayuso, pese a que los socialistas cedieran la Presidencia a la formación naranja, opción que no descarta el líder de los socialistas madrileños, José Manuel Franco.

El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, manifestó el martes en una entrevista con la Cadena Ser que los socialistas estudiarían ceder la Presidencia de la Comunidad de Madrid a Ciudadanos si ofrecen su apoyo a una moción de censura para desalojar a Ayuso (PP) del cargo, aunque reconoció que "ahora no es el momento".

"Si nos llevan al extremo de seguir impidiendo el control parlamentario en la Asamblea de Madrid nosotros profundizaremos e intentaremos con todas nuestras fuerzas y potencia una moción de censura", subrayó Franco, que precisó que no presenta la iniciativa por "responsabilidad" aunque "sobran los motivos".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Aguado (Cs) ha reprochado al PSOE que plantee la posibilidad de presentar esta iniciativa en medio de la pandemia, cuando "no ayuda nada a resolver los problemas reales de los ciudadanos".

"No me gustaría dedicar ni un minuto más a un asunto que no considero prioritario para los madrileños", ha dicho Aguado preguntado sobre si declinaría la oferta de los socialistas a Ciudadanos de convertirle en presidente.

Aguado ha arremetido contra la "hipocresía" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha pedido "coherencia" y que defienda "la unidad" a nivel nacional, pero no en las regiones en las que no gobiernan los socialistas.

"Si realmente quiere ayudar a los madrileños que se siente, negocie y apruebe los presupuestos de la Comunidad de Madrid de 2021, será su mayor aportación esta legislatura y demostrará una altura de miras que las circunstancias demandan", ha sostenido.

Por su parte, Franco ha insistido este miércoles en una entrevista en Onda Cero en que "hay muchas posibilidades" de que su partido impulse una moción de censura contra el Ejecutivo autonómico que encabeza Isabel Díaz Ayuso.

"No sé si va a llegar o no, pero como sigamos por este camino pues hay muchas posibilidades de que llegue", ha dicho el también delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que ha aludido a la situación de "desgobierno" y "deterioro" de la región como razones para cambiar su Gobierno.