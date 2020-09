Pedro Cavadas exige que se investigue la gestión de la crisis del coronavirus

El cirujano plástico valenciano Pedro Cavadas ha reclamado una auditoría independiente sobre la gestión que ha hecho España de la crisis del coronavirus. "Todo esto está pidiendo una auditoría en regla". "No es posible que España, que no es el primer país en nada en el mundo, seamos los primeros en mortalidad en casos y en repercusión económica. Eso no puede ser casual", aseguró el especialista en cirugía reconstructiva en declaraciones recogidas por el Diario de León.

El cirujano, que alertó en el mes de enero del impacto que iba a tener la pandemia y fue denostado por ello, incidió en las consecuencias económicas de la pandemia por encima de las sanitarias. "Es más nocivo el resultado del mal manejo de las medidas para combatirlo que el virus en sí mismo ya que es de baja mortalidad", añadió.