Illa dice que con las medidas acordadas con las CCAA la vuelta al cole se dará "en condiciones de seguridad"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado este martes que si se siguen las medidas que Gobierno y comunidades autónomas acordaron el pasado jueves en la sectorial de Educación para la 'vuelta al cole', este regreso se dará "en condiciones de seguridad".

En una entrevista concedida a Onda Cero, Illa ha valorado el regreso a la educación presencial después del cierre de colegios que tuvo lugar en el mes de marzo. A su juicio, la vuelta de los menores a las aulas era "una cosa necesaria en materia de igualdad y de reactivación de la economía" del país.

En cuanto a la seguridad de los alumnos para este nuevo curso 2020/2021, el ministro ha indicado que si se siguen las recomendaciones pactadas con las autonomías "las cosas van a ir bien".

Ademas, ha recordado que hay estudios científicos internacionales y de hospitales y centros españoles, como el de San Juan de Dios, que han determinado que la transmisión del virus en la población infantil no sólo no es superior a la de la población adulta, si no que es inferior. Así, ha indicado Illa, se deben "seguir las recomendaciones, pero no hay que tener más miedo de lo necesario".