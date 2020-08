España registra más de 2.500 brotes en la nueva normalidad, 687 en la última semana

España ha registrado hasta este jueves 2.463 brotes con alrededor de 25.700 casos de coronavirus asociados en todas las comunidades y, de esos focos, 687 han sido notificados en la última semana, en su mayoría relacionados con el ocio y los encuentros familiares.

El Ministerio de Sanidad ha añadido este jueves otros 9.658 contagios de coronavirus al cómputo global, que alcanzan ya los 429.507 desde el inicio de la pandemia; de ellos, 3.781 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, un día más la gran mayoría en la Comunidad de Madrid, que ha acumulado uno de cada cuatro casos.

Además, en estas mismas 24 horas, 880 personas han sido ingresadas -42 menos de las que se contabilizaron ayer-, con lo que el total de pacientes hospitalizados asciende a 6.036, de los que 715 están en las unidades de cuidados intensivos.

No obstante, la tasa de ocupación de los hospitales ha bajado medio punto y se sitúa en el 5%, aunque la presión que soportan los centros madrileños y aragoneses es del más del doble de esa cifra (13% en ambas); también la superan el País Vasco (10 %) y Baleares (9 %). Como consecuencia, son las UCIS madrileñas las que más pacientes tienen (176), seguida de Cataluña (147).

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha señalado que la situación en los hospitales está "tranquila" y lejana de la que sufrieron en marzo, cuando llegaron a aguantar una presión asistencial del 55% y hubo que ampliar las UCI "hasta por 4 y 5 veces".

"Entendemos que la presión ahora sobre los hospitales no es para nada importante, lo que no quita que alguno en concreto no pueda tener una presión mayor", ha aseverado para añadir que, además, las altas van compensando los ingresos, ya que se han dado en el último día 644.

Pese a que la presión del sistema asistencial "no es excesiva en la parte hospitalaria", es cierto que se aumenta en la Atención Primaria, debido al esfuerzo diagnóstico y los estudios de contactos, ha reconocido el epidemiólogo.

Sanidad eleva en su último balance a 28.996 las personas que han perdido la vida en esta pandemia, lo que supone 24 más de los registrados la víspera; 132 han muerto en la última semana, casi la mitad (56) en Madrid.

Los jóvenes, los más afectados

Los grupos más afectados por la segunda curva del coronavirus siguen siendo los jóvenes, "pero también hay incrementos en mayores", según avanza la tasa de incidencia acumulada, que es ya de 183,87 casos por cada cien mil habitantes a catorce días.

De hecho, ha explicado Simón, ahora mismo las incidencias son "mucho más altas" en la población escolar de hasta 17 años que en marzo o abril: de 80 para los menores de hasta 11 años y de 100 para aquellos a partir de 12. Sin embargo, el número de casos graves "es muy bajo", y las tasas de hospitalización están "cercanas al 0%".

La edad media de las personas que se infectan sigue estando entre 37 y 38 años en el total de la epidemia, y baja a entre 35 y 36 en el último mes.

El 77% de los brotes son de pequeña magnitud

En su informe de este jueves, Sanidad también ha actualizado la información referida a los brotes: desde que finalizó la desescalada hasta este miércoles a las 12:00 horas, se han comunicado 2.463 con alrededor de 25.700 casos. Y de ellos, 687, con 5.300 casos, han sido comunicados desde el 20 de agosto.

Casi ocho de cada diez de estos episodios, el 77%, son de pequeña magnitud, con menos de 10 casos; aquellos más grandes, algunos incluso con más de 100, se producen en ámbitos de ocio, entre trabajadores en situaciones de vulnerabilidad y en centros socio-sanitarios.

En estos centros han ido aumentando los brotes hasta suponer el 7,1% de los mismos y el 10,2% de los casos, asegura Sanidad, que también pone el foco en los que ocurren en colectivos socialmente vulnerables (4,1% de los brotes y 4,3% de los casos), sobre todo en centros de acogida, y en centros sanitarios (2,4% de los brotes y 2,6% de los casos).

Pero es el social el que ese mantiene todavía como el ámbito principal (32,6% de brotes y 32,4% de casos). Y siguen destacando los vinculados a locales de ocio, con 124 focos y alrededor de 3.400 positivos, seguido de las reuniones familiares y de amigos (470 brotes y alrededor de 3.200 casos).

Otros relevantes son los que se producen en el trabajo, que representan el 15,5% y el 18,9%, respectivamente, sobre todo los relacionados con temporeros. Sanidad advierte que en las últimas semanas han aumentado los surgidos en el sector empresarial y en el de la construcción y aquellos que se producen en el sector de la hostelería.

Cabe destacar los de componente mixto (16,4% de los brotes y el 18,4% de los casos), donde la transmisión se desplaza por ejemplo del ámbito familiar a otros como el laboral o el social, o viceversa, y aquellos que afectan a miembros de la misma familia que viven en diferentes domicilios (15,8% y 8,8%).

Ante estos datos, el director del CCAES ha insistido en que la situación de cada territorio la tiene que valorar cada comunidad autónoma y, en ese sentido, se ha referido al ofrecimiento sobre la declaración del estado de alarma que realizó a los gobiernos regionales el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Es una herramienta más que está disponible", ha señalado Simón, quien ha considerado "que el apoyo incondicional" que ha ofrecido Sánchez a los Gobiernos autonómicos en el caso de que tuvieran que pedir el estado de alarma "es un gesto honesto".

Las reinfecciones, sin probar

Por último, se ha referido a las informaciones que apuntan a dos casos de reinfección por coronavirus en España y ha dicho que, por la información que conoce, no se puede afirmar que es una reinfección, ni negar esta posibilidad.

Habrá que esperar a realizar más estudios para concretar qué ha ocurrido y, "si hay reinfecciones y se pueden probar que existen", habrá que considerar este parámetro, aunque, eso sí, todos los estudios indican que "una reinfección no transmitiría el virus"

"Y si España puede aportar, pues mejor aportarlo que ocultarlo, obviamente, como nunca se ha hecho", ha concluido.