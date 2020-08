Pérdidas importantes en el primer fin de semana de cierre total del ocio nocturno

Primer fin de semana sin ocio nocturno y las intervenciones policiales por botellón no cesan. El sector del ocio nocturno reglado denuncia la muerte de un motor económico vital en España. Entorno familiar y alternativas no reguladas son el foco principal de rebrotes y no el ocio nocturno reglado según afirman los responsables de los locales.



Los jóvenes buscan alternativas. De las fiestas en casa al botellón puro y duro en las playas. Todos los locales de ocio están cerrados, las calles vacías y los agentes de policía velan por el cumplimiento de la directiva de sanidad y las comunidades, una estampa que se repite en numerosas ciudades de España.



Piden reunirse con Sánchez

La asociación estatal de ocio nocturno y espectáculos Spain Nightlife denuncia "la grave situación de inseguridad jurídica" que vive el sector después de que un juez anulara la orden de la Comunidad de Madrid de cese de la actividad, y pide reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Tras ese auto, la asociación quiere que saber si los locales pueden abrir o no mientras se resuelve el recurso que ha planteado la Comunidad, pero consideran que tras la resolución judicial las medidas aprobadas por el Gobierno autonómico no están en vigor.

En un comunicado, Spain Nightlife hace un recorrido por las medidas en las distintas comunidades y la disparidad de criterios e interpretaciones jurídicas y, ante ello, el sector del ocio nocturno exige a la administración "claridad e interlocución" después de este "caos jurídico", que atribuye a haber aprobado normas sin contar con la participación del sector afectado.

Un sector que, según dice, se siente "criminalizado" cuando "la mayor parte de locales cumple las normas de protección de la salud a rajatabla".

Y asegura que los locales de restauración y de ocio nocturno son espacios "muy seguros, muchísimo más que los botellones, las 'rave" y las fiestas privadas que están proliferando a falta de oferta legal".

Recuerda la asociación que el sector es uno de los más perjudicados por la pandemia y urge al Gobierno a tomar medidas como, según subraya, se ha hecho en países como Francia, Alemania o Italia, con ayudas mensuales para hacer frente a gastos fijos de alquiler, luz o agua.

Spain Nigthlife recuerda que el ocio nocturno es "clave" para el turismo y la cultura, agrupa a 25.000 empresas que representan el 1,8 por ciento del PIB y da trabajo a 300.000 personas.

La asociación está a la espera de poder reunirse con Pedro Sánchez ante la "grave" situación del sector para pedirle de forma urgente un plan de ayudas "acorde a las necesidades de un sector estratégico para el turismo del país y acorde al número de familias que viven del mismo, cerca de 300.000".