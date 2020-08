Simón endurece su mensaje: "Que nadie se confunda, las cosas no van bien"

Simón endurece su mensaje: "Que nadie se confunda, las cosas no van bien"

Simón endurece su mensaje: "Que nadie se confunda, las cosas no van bien"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado este jueves que el hecho de que se estén detectando muchos más casos de coronavirus no significa que no haya transmisión comunitaria y ha lanzado una advertencia: "Que nadie se confunda, las cosas no van bien".

En rueda de prensa para informar de los datos sobre la evolución de la pandemia, Simón ha admitido que es cierto que las características de los casos son diferentes, porque la edad media de los afectados ha bajado a los 35 años, y porque no hay sobrecarga en el sistema hospitalario, pero ha insistido en que "a medida que aumente la transmisión comunitaria", subirá el número de ingresos.

"Que nadie se confunda, las cosas no van bien. Es momento de parar. El que detectemos mucho no quiere decir que no haya transmisión, y cada día tenemos más", ha dicho el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias en un tono tajante, fuera del habitual.

Para que cale el mensaje, ha pedido a todos los personajes con "alguna posibilidad de influir en la población" que le ayuden a concienciar a la gente de lo que hay que hacer, "no de lo que no hay que hacer".

"Saben que no tengo mucha relación con redes, pero sé lo que es un 'influencer': creo que hay muchos con visibilidad muy grande, que pueden ayudar a controlar la epidemia", ha incitado, porque "no podemos dejar que siga hacia arriba y que los que cometen errores de interpretación de lo que significa el virus tengan más peso".

En lo que a él respecta, ha querido dejar claro que "hay maneras de pasarlo bien sin poner en riesgo a nadie. Hay alternativas, seguro", como probablemente habrá "gente especialista en conseguir que la gente se lo pase bien sin poner en riesgo a nadie".

Así, ha recordado que los brotes detectados entre temporeros se han logrado atajar, porque se ha "trabajado muy duramente" para controlarlos, desde las comunidades y por parte de los empresarios, que han conseguido que estos focos "hayan dejado de ser el problema que eran hace semanas".

El siguiente problema vino de la mano del ocio nocturno, "obviamente asociado a las vacaciones". "Entiendo que la gente quiera ir de fiesta, pero hay maneras y maneras de ir de fiesta", ha abundado para enviar esta súplica: "No podemos permitir que esto se nos vuelva a escapar".

Y es que, "si seguimos dejando que la transmisión siga hacia arriba, acabaremos teniendo muchos hospitalizados en las ucis y fallecidos", ha advertido tajante.

No es lo que ocurre ahora, cuando el nivel de ocupación de los hospitales es del 4 %. Pero, como ha dejado claro, "un 4 % de 1.000 casos son 40; un 4 % de 100.000 son 4.000. Las cosas cambian a medida que cambia la transmisión". Hoy, el Ministerio de Sanidad ha contabilizado este jueves otros 7.039 contagios de coronavirus, de los que 3.349 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas.

Simón ha decidido tomar este tono más contundente tras reflexionar durante los últimos días sobre que tenía que decir "claramente: 'Hay que hacerlo mejor'".

"Que no se confunda nadie, esto no podemos dejar que siga, y ahora tenemos que ser muy conscientes de lo que tenemos que hacer", ha insistido.