El Ayuntamiento de Gijón retirará el nombre de Juan Carlos I a su avenida

El equipo de gobierno (PSOE e IU) del Ayuntamiento de Gijón ha tomado la firme decisión de cambiar la nomenclatura de la avenida Juan Carlos I, nombrada así en honor al rey emérito, tras su marcha de España. Así lo anunció ayer la portavoz municipal, Marina Pineda, enfatizando que el padre del monarca Felipe VI "ya no representa los valores institucionales, morales y democráticos de la sociedad". La decisión se ha acelerado tras la marcha del rey emérito pero, según informaron fuentes municipales, hace tiempo que el Consistorio gijonés viene recogiendo "numerosas peticiones" en tal sentido, tanto de colectivos como de ciudadanos. Ahora deberá ser la Junta de Gobierno local la que tiene que aprobar esta decisión. Pineda, no obstante, dejó claro que el nuevo nombre que se dará al espacio -arteria principal que vertebra la zona oeste de la ciudad, desde Poniente hasta Mata Jove- aún no está decidido.

La decisión ha sido rápidamente aplaudida por numerosos colectivos de la ciudad, como el grupo municipal de Podemos-Equo. La edil Laura Tuero entiende que "Gijón no podía seguir vinculada a la imagen de una monarquía salpicada por los escándalos de la corrupción". Así lo cree también la Sociedad Cultural Gijonesa, que en un escrito remarca que "una ciudad como Gijón no puede permitir que una persona ligada a investigaciones judiciales relacionadas con tan graves delitos ostente el honor de tener en ella una avenida con su nombre".

Una de las propuestas que mejor acogida ha tenido es la realizada por la entidad Asturias Socialista, que hoy entregará a la Alcaldesa de la ciudad, Ana González. En ella, deja ya caer alguno de los posibles nuevos nombres, como Tini Areces, Marcelo Palacios, Paco Prendes, Manuel Azaña, Julio Anguita u otros como avenida de La Igualdad o de la Escuela Pública.

No fueron los únicos que ya pusieron sobre la mesa sus ideas. La asociación Caja de Músicos solicita que el vial pase a denominarse avenida de Jerónimo Granda y la entidad Soldepaz Pachakuti propone nombrarla en honor a la activista indígena Berta Cáceres.

El secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, aseguró que el rey emérito "no puede seguir teniendo calles en su honor y tiene que quitársele la medalla de honor de Asturias", obtenida en 1992. Precisamente, este punto se votó la pasada semana en la mesa del Parlamento, a propuesta de IU, que sumó el único voto a favor. Finalmente fue declinada con los votos en contra, argumentados en la presunción de inocencia, de Foro, PP, Ciudadanos y PSOE (2), un partido que ahora, en Gijón, cambia de parecer.