Cronología: del "no volverá a ocurrir" de Juan Carlos I al AVE a La Meca

"Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir". Pero volvió a ocurrir. Corría el año 2012 cuando Juan Carlos I comenzó a cavar la tumba de su impopularidad. Se había escapado con su entrañable amiga Corinna a Botsuana a cazar elefantes, pero se cayó y tuvo que regresar a España para ser operado.

Este episodio fue el principio del fin, un ocaso del rey emérito catalizado con la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo de investigar el presunto pago de posibles comisiones por la construcción del AVE a La Meca. Ahora, Juan Carlos I comunica que abandona España.

Estos son los principales hitos en relación con este caso ocurridos en los últimos años:



2018

- 20 julio.- El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea cita a declarar al excomisario José Manuel Villarejo tras conocerse unas grabaciones de una conversación mantenida en 2015 en Londres en el que la que fue amiga del rey Juan Carlos Corinna Larsen habría desvelado que éste tiene cuentas en Suiza donde habría cobrado comisiones del AVE a La Meca y que fue la utilizó como testaferro.

- 26 julio.- La Fiscalía Anticorrupción cree que hay que analizar la autenticidad de las grabaciones entre Villarejo y Corinna para posteriormente valorar si el rey emérito pudo incurrir en delito sin estar protegido por su inviolabilidad.

- 7 sep.- La Fiscalía no ve delito en los hechos revelados por Corinna en su conversación con Villarejo, salvo un posible delito de corrupción en la contratación del AVE a La Meca, aunque por entonces era inviolable.

- 26 diciembre.- La Fiscalía Anticorrupción abre diligencias de investigación después de recibir la información sobre el presunto pago de comisiones en la obra del AVE a La Meca para decidir si presenta una querella por estos hechos.



2019

- 16 abril.- El Tribunal Supremo archiva la querella interpuesta por Izquierda Unida y el PCE contra Juan Carlos I por 13 delitos.

- 2 junio.- El anterior jefe del Estado se retira de la vida pública y de la actividad institucional coincidiendo con el quinto aniversario de su abdicación.

- 12 septiembre.- Corinna Larsen declara en Londres ante un fiscal español que conoce "hechos limitados" y a través de "terceros" sobre la construcción del AVE saudí.

- 11 octubre.- La Fiscalía suiza pide a la Audiencia Nacional los audios de Villarejo y Corinna para incorporarlos a la investigación que tiene abierta a presuntos testaferros de cuentas en el país helvético de la fundación Lucum, radicada en Panamá, y cuyo beneficiario es don Juan Carlos.

- 19 diciembre.- El fiscal suizo Yves Bertossa toma declaración a Arturo Fasana y Dante Canónica, gestores de la cuenta de Lucum, y a Corinna, al considerar que los 100 millones de dólares que llegaron a una cuenta en Panamá de la fundación proceden del rey saudí Abdalá.



2020

- 3 marzo.- El diario suizo Tribuna de Ginebra publica que el fiscal Bertossa ha encontrado evidencias del movimiento de 100 millones de dólares por parte Fasana y Canónica.

- 4 marzo.- El abogado de Corinna Larsen asegura que los 65 millones de euros donados por Juan Carlos I a su clienta fue "un regalo" y que la aristócrata alemana no está relacionada con ninguna investigación judicial.

- 5 marzo.- La Fiscalía Anticorrupción envía una comisión rogatoria a Suiza para acceder a los datos que dispongan sobre la supuesta donación de 65 millones de euros desde Lucum a una cuenta de Corinna.

- 10 mar.- El Congreso rechaza las peticiones de distintos grupos, entre ellos, Unidas Podemos, para crear una comisión de investigación sobre los negocios de Juan Carlos I.

- 14 marzo.- El diario británico 'The Telegraph' revela que Felipe VI aparece como el segundo beneficiario de la fundación Lucum.

- 15 marzo.- Felipe VI renuncia a la herencia de su padre y le retira la asignación que recibe cada año del Estado.

- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se muestra partidario de conocer por vía judicial el origen de la supuesta fortuna oculta del rey emérito.

- 17 marzo.- El rey Juan Carlos no ha recibido por el momento ninguna notificación o requerimiento de autoridad judicial o fiscal alguna, ya sea nacional o extranjera, según señala su letrado, Javier Sánchez-Junco.

- 18 marzo.- Corinna revela que se reunió en 2019 con Juan Carlos I para buscar "un diálogo de buena fe" que pusiera fin a "la campaña de abuso" de la que se consideraba víctima.

- 2 mayo.- El abogado Arturo Fasana declaró a la Fiscalía suiza que don Juan Carlos le entregó 1,9 millones de dólares supuestamente donados por el sultán de Bahréin en 2010, según revela El País.

- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoce que el impacto internacional y nacional sobre las informaciones del rey Juan Carlos es "grande" y el Gobierno "no es ajeno a ello".