El ingreso mínimo vital echa a andar: puede solicitarse desde hoy

El ingreso mínimo vital echa a andar este lunes. Aprobado en el Congreso por una amplia mayoría y sin ningún voto en contra, la primera renta mínima de carácter estatal en la historia de España se puede solicitar desde este lunes. El compromiso del Gobierno es que llegue ya de oficio y lo puedan cobrar a final de este mismo mes cerca de 250.000 personas. Lo que representa unas 75.000 familias. El Gobierno comenzar a hacer frente así a la pobreza en España, acuciada esta por la actual emergencia sanitaria y sus consecuencias sobre la economía y que antes de la pandemia afectaba a 12 millones de personas.

El ingreso mínimo vital que cobrarán esas 250.000 familias es una primera cobertura que sustituirá la actual prestación por hijo a cargo. Una vez desplegada en los próximos meses, esta renta mínima aspira a alcanzar a 2,3 millones de personas, unas 850.000 familias. La expectativa que ha despertado entre la ciudadanía española es elevada, tal como muestran las primeras consultas telemáticas a las oficinas de la Seguridad Social. En la primera semana un total de 4,5 millones de personas habían hecho uso del simulador web habilitado para calcular si cumplían los requisitos para solicitar la prestación, según confirman desde el ministerio dirigido por José Luís Escrivá.

Sigue aquí el minuto a minuto de la crisis del coronavirus

Pese a arrancar este lunes y hacerlo con un amplio consenso entre los partidos políticos y los agentes sociales, varios son los flecos que todavía quedan pendientes por definir sobre este nuevo derecho. Los expertos consultados alertan de que su actual definición y dotación económica (3.000 millones de euros) solo cubre a aquellas familias en situación extrema. Los sindicatos advierten de los problemas que puede generar su gestión, ante la alta demanda esperada y la falta de efectivos que temen encontrarse. Queda también por concretar el papel de las comunidades autónomas en su despliegue y hasta qué punto podrá el Gobierno pactar con estas incentivos suficientes para que esta nueva prestación no se convierta en una trampa para la pobreza.



Cuantías y revisión

El ingreso mínimo vital supondrá un suelo de ingresos de entre 462 y 1.100 euros al mes por hogar, en función de su número de miembros. La voluntad manifestada por el Gobierno es que esta sea una prestación que incentive el movimiento. Es decir, que ayude a los que pueda ayudar a encontrar un empleo y dejar de depender de ella, que asegure un mínimo de recursos a aquellos que no tengan dicha posibilidad y que pase a atender los casos que hayan caído en la pobreza. El objetivo del Ejecutivo es llegar a dar cobertura a 2,3 millones de personas; las más desfavorecidas entre los 12 millones de personas en España que viven en riesgo de exclusión social. "Es un primer paso y en la buena dirección, pero hay que revisar y repensar esos umbrales para ser más ambiciosos", considera la economista y fundadora de Ksnet, Elena Costas.



Oficinas y gestión

El planteamiento dispuesto por Escrivá al diseñar el ingreso mínimo vital es que la dificultad y las trabas burocráticas para el ciudadano sean mínimas. Únicamente deba presentar su solicitud, en la actual estado de confinamiento de manera electrónica, y acreditar la edad y la situación familiar. La carga de trabajo se desplaza a los empleados de la Seguridad Social. Un volumen "bastante fuerte de entrada y que viene para quedarse", señala el responsable de Seguridad Social de CSIF, José Manuel Moreno. Y que llega con las plantillas mermadas tras una década sin apenas oposiciones públicas. "Tememos un problema, como ha pasado con el SEPE a la hora de gestionar los ERTE, acuciante", añade.

Fuentes de Seguridad Social explican que han habilitado una bolsa voluntaria de horas extra para dar salida a esa nueva carga de trabajo y que también dispondrán de refuerzos para la atención telefónica y el apoyo a la tramitación, pero que estos se habilitarán en función de como evolucione la carga de trabajo y serán "puntuales y excepcionales para la puesta en marcha", según concretan esas mismas fuentes.



Empleo e incentivos

El ingreso mínimo vital será compatible con un empleo, aunque este no será obligatorio. Sí estar dado de alta como demandante de empleo. Una de las principales incógnitas que quedan por despejar es hasta que punto el Gobierno incentivará esos nuevos ingresos laborales. Es decir, hasta que punto un euro más ingresado del salario se convertirá en un euro menos de prestación. La voluntad manifestada por Escrivá es que se habilite un margen para no desincentivar a los trabajadores a rechazar un empleo o a cobrar en negro. "Esto no puede significar un freno y el Gobierno debe estudiarlo en la negociación colectiva y con las comunidades autónomas", opina el economista de Fedea José Ignacio Conde-Ruiz.



Comunidades autónomas y cooperación

El ingreso mínimo vital es la primera renta mínima a nivel estatal, pero no la primera en España. Pues todas las comunidades autónomas disponía ya de programas de rentas mínimas, a los que destinaban hasta ahora 1.500 millones de euros. La mitad del presupuesto dispuesto por la Seguridad Social. Algunas como País Vasco o Navarra asumirán desde el primer día la competencia, otras, como Cataluña, está pendiente de definir.

"La cooperación entre administraciones va a ser clave. Tal como está ahora no existe la garantía de que las comunidades autónomas sigan destinando los mismos recursos que destinaban hasta ahora a combatir la pobreza", señala Conde-Ruiz. "Cada comunidad deberá priorizar donde tiene las bolsas de pobreza. Madrid seguramente deberá ir a la pobreza severa, que es su principal problema. Cataluña seguramente deberá compensar la vivienda y plantear algún tipo de complemento", añade Costas.