Sanidad ampliará el uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos

El Gobierno aprobará en los próximos días el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos, según ha explicado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en rueda de prensa este domingo.

"El Gobierno escucha y en la reunión de hoy" con las comunidades autónomas, de forma unánime, se ha planteado la conveniencia del uso obligatorio de las mascarillas en lugares públicos, una medida, ha dicho Montero, que el Ministerio de Sanidad "estaba estudiando y que regulará en los próximos días".

En la misma rueda de prensa, el titular de Sanidad, Salvador Illa, también ha reconocido la unanimidad en la petición, en la que están trabajando, aunque no ha querido dar detalles concretos. Sí ha señalado que habrá un reforzamiento, pero ha preferido no avanzar detalles hasta que la orden no esté cerrada.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este domingo su décima reunión con las comunidades y ciudades autónomas desde que se declaró el estado de alarma, en la que, entre otros, ha expuesto su intención de solicitar al Congreso una nueva prórroga, que "esperamos sea la última, por un plazo aproximado de un mes".



Estado de alarma

Las cifras de la epidemia tienen una tendencia positiva pero aún persisten los riesgos, ha insistido Montero, por lo que sigue siendo fundamental la restricción, cada vez más modulada, de los ciudadanos, lo que se sustenta en la figura del estado de alarma. "Tenemos que mantener la cautela y prudencia necesaria; hemos avanzado muchísimo, pero no hemos llegado final del camino. Ni las prisas, ni las presiones, ni los discursos que alimentan los agravios son buenos consejeros en esta situación", ha resumido la portavoz, quien ha dicho que el estado de alarma ha salvado unas 300.000 vidas.

El decreto de la prórroga se ha redactado "de la manera más flexible" posible, dentro del marco de los criterios sanitarios y científicos y en cogobernanza con las comunidades autónomas, ha explicado la portavoz del Gobierno, quien espera que los grupos políticos entiendan su importancia y voten favor.

Para ello, ha relatado, están trabajando con los grupos "menos con los que se han excluido, el PP y VOX".

En cuanto a la cogobernanza, ha afirmado que las comunidades autónomas "nunca han perdido su ámbito competencial", solo que hay un mando único para coordinar: en el nuevo decreto, que el Consejo de Ministros aprobará el martes, quedará reafirmada ese capacidad, que además, ha subrayado, está presidiendo toda la fase de desescalada.