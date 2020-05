Límites en las pruebas PCR y en atención primaria no permiten a Madrid pasar de la fase 0 a la 1

El Gobierno cree que la Comunidad de Madrid ha hecho un esfuerzo importante por mejorar el papel de la atención primaria en esta crisis, pero es necesario que "su sistema se consolide", y tiene, además, que ampliar la capacidad de pruebas PCR "ya que podría resultar insuficiente en caso de brote".

Así lo señala el Ministerio de Sanidad en el informe que argumenta por qué Madrid no ha pasado a la fase 1 de la desescalada, documento adelantado por El País y al que ha tenido acceso Efe.

Esta comunidad, que permanece en fase 0 aunque a partir del lunes pueden introducirse ciertas medidas de transición, ha hecho "un esfuerzo importante" respecto a la semana pasada para reforzar su capacidad diagnóstica y su sistema de detección precoz y seguimiento de contactos en atención primaria, reconoce el escrito.

"Sin embargo, es necesario que su sistema se consolide en los próximos días para mayor seguridad y que se pueda visualizar su completa capacidad de detección, diagnóstico, aislamiento y seguimiento de casos confirmados y sus contactos".

En cuanto a las pruebas PCR, su realización en el momento actual está al límite de su capacidad, señala el informe.

Según la información aportada se están realizando 9.918 PCR/día, en torno al 90% de su capacidad máxima (10.977 PCR/día), por lo que convendría programar una ampliación de esta capacidad ya que podría resultar insuficiente en caso de brote, especialmente bajo la estrategia de diagnóstico exhaustivo de casos sospechosos en atención primaria.

Sanidad constata asimismo que se han realizado numerosas intervenciones en residencias, pero sus mecanismos de activación y coordinación no quedan claramente recogidos.

Según la información aportada, un 20% de las residencias (siendo uno de los principales focos de transmisión y mortalidad) aún no están cubiertas por los sistemas de coordinación asistencial sanitaria desarrollados durante la epidemia.

El informe relata que se está desarrollando un plan integral de desescalada con acciones en diferentes ámbitos, aunque no se especifican las acciones implementadas y las planificadas para la siguiente fase, lo que es importante -advierte Sanidad- para el control de posibles situaciones de riesgo.

También apunta que Madrid hace mención a un plan de recursos humanos, pero no se explican con detalle los mecanismos para garantizar la dotación de profesionales suficientes en toda la estrategia a desplegar ni los procedimientos para asegurar la disponibilidad de materiales para toma de muestras y de equipos de protección individual.

El Ministerio recuerda que la conectividad de la Comunidad en general, y de la capital en particular, es muy elevada, lo que incrementa el riesgo de propagación a los municipios y provincias de su alrededor, elementos que "requieren que se adopte una especial consideración a la hora de realizar su valoración".

Se puede considerar -indica el informe- que la circulación de SARS-CoV-2 en esta comunidad es de nivel moderado, con una incidencia acumulada en los últimos 14 días de 39,74/100.000 habitantes, superior a la del conjunto de España (25,71/100.000).

"Hay que tener en cuenta que esta comunidad ha sido de las más castigadas", llegando a una incidencia acumulada de todo el período de 976/100.000, en torno al doble de la media nacional, siendo uno de los territorios más afectados de España (487,20/100.000).

El informe valora la proporción de positividad de la PCR a nivel hospitalario (incluyendo urgencias), que se ha reducido desde la semana pasada, pasando del 71% al 13%, indirectamente un signo de reducción de la presión por COVID-19.

Se ha puesto en marcha un procedimiento que comienza a ser eficaz en la detección precoz de COVID-19 basado en la toma de muestras en 306 centros de atención primaria, que conviene observar en los próximos días.

La proporción de sospechosos a los que se realiza la prueba diagnóstica se incrementa del 32,9% (626/1.905) al 57,8% (924/1.599) en solo dos días, lo que es necesario asimismo consolidar.

La capacidad máxima de camas es de 72,2 camas de agudos por 10.000 y de 2,8 camas de UCI por 10.000, muy por encima de los mínimos establecidos, por lo que es destacable la capacidad demostrada por la Comunidad.

Fuentes de la Comunidad de Madrid lamentan la filtración del informe antes de que llegara a los responsables de la Administración autonómica y denuncian que está firmado por la directora general de Salud Pública a las 21:57 horas de ayer, cuatro horas después de que el ministro comunicara telefónicamente la decisión de que esa región no pasaba de fase.

Ayuso acusa al Gobierno de llevar a Madrid "a la ruina"

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este sábado al Gobierno central de llevar a Madrid "a la ruina", tras rechazar ayer su petición de pasar a la fase 1 de la desescalada, y ha exigido saber quién ha tomado esta decisión.

"Todo nos va a llevar a un precipicio, a un borde que al final no va a causar más que problemas mayores. Nos tienen rehenes, nos tienen amordazados y al final lo que está habiendo es un recorte de libertades", ha declarado en una videoconferencia con periodistas, desde la Real Casa de Correos, acompañada del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

Para la jefa del Ejecutivo autonómico, "se está intentando minar el diseño constitucional por la puerta de atrás, la unidad de España". Por todo ello, ha exigido "claridad, transparencia y explicaciones de por qué el motor económico de España va a seguir cerrado".

Ayuso, que se ha mostrado "profundamente preocupada" por las decisiones del Gobierno central, ha asegurado que estas van a provocar "la ruina de Madrid y, por tanto, la ruina de España". "Cada semana que Madrid sigue encerrada se están perdiendo más de 18.000 empleos", ha remarcado.

En este punto, ha indicado que la decisión se ha tomado "sin ningún informe técnico sanitario" y ha asegurado que les exigieron unos requisitos que han ido "cumpliendo" pero que, después, "se van cambiando cada semana".

Para la presidenta, "esta incertidumbre y los bandazos" se traducen en "decisiones inexplicables" como, por ejemplo, "con las rebajas, con los turistas o con la duración de los ERTEs". "A partir de aquí, la ruina va a ser la peor secuela que nos deje el Covid-19", ha sostenido.

"Ningún país con la capital cerrada"

Ayuso ha hecho hincapié en que no hay "ningún país de la Unión Europa que tenga su capital absolutamente cerrada como está ahora mismo la ciudad de Madrid". Según la presidenta, los únicos que están poniendo medios son ellos, desde la Administración autonómica, a través de "un nuevo protocolo del uso de las mascarillas así como de nuevas campañas para apelar a la responsabilidad individual".

La presidenta madrileña ha defendido que, en un primer momento, su Gobierno no dudo de la decisión de tener un mando único de manera para poder "caminar juntos" como país "en una única estrategia" para combagtir el Covid-19 pero ha sostenido que actualmente "está faltando motivaciones de esta misma decisión".

"Falta transparencia, no nos dicen quién ha tomado esta decisión, bajo qué criterios técnicos, no nos dicen qué personas están deciendo que tantas familias vayan a la ruina a continuación. No nos dicen bajo qué parámetros", ha espetado. En este sentido, ha insistido en saber quién está decidiendo "por todos los madrileños, por sus economías y por su libertad".

Ayuso ha declarado que se trata de una decisión "política" y que responde, según ha trasladado, a que "ideológicamente" el Gobierno de la Nación "choca frontalmente" con el modo de vida que se han dado los ciudadanos en Madrid, como se demuestra con su rechazo "a la libertad de horarios o a la libertad educativa".

Trato "discriminatorio"

Además, a su parecer, también se está demostrando que hay "un trato discriminatorio entre territorios" y ha criticado que les ofrecieran una "cogobernanza" que al final se está resumiendo "en una trampa" porque "la responsabilidad solo es de la Comunidad de Madrid si las cosas van mal".

"Si van cambiando los criterios y a su vez no dotan a los ciudadanos de herramientas para salir adelante, aquí no se está gobernando, no está habiendo dos gobiernos funcionando al unísono", ha dicho. A renglón seguido, Ayuso ha defendido que son "un Gobierno responsable" y ha recordado que había propuesto poner en marcha una mesa donde pudieran trabajar de manera unilateral.