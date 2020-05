Arrimadas asegura que los gobiernos de coalición con el PP "están funcionando bien"

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que este viernes se reunirá con el líder del PP, Pablo Casado, para analizar las relaciones institucionales entre ambos partidos y la coalición para las elecciones vascas, ha destacado que los gobiernos de coalición con esa formación "están funcionando bien".

En una entrevista en Telecinco y preguntada por la supuesta mala relación entre la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el vicepresidente, Ignacio Aguado, Arrimadas ha reconocido que el Gobierno regional ha atravesado una "situación complicada" con la pandemia y, por eso, cree "que hay que fijarse en lo importante".

"Yo no me meto en dónde vive la señora Díaz Ayuso porque por los documentos presentados veo que esto no le ha supuesto ningún tipo de gasto a los madrileños", ha asegurado.

Sobre la posibilidad de que la Comunidad de Madrid pase este lunes a la fase 1, Arrimadas ha advertido de que "lo peor" es la incertidumbre y que el Gobierno no fija "criterios claros" a la hora de pasar de fase.

"Pasar a la fase 1 con mascarillas me parece una razón razonable porque no podemos tener más tiempo estranguladas a las familias", ha dicho.

Sobre la nueva prórroga del estado de alarma, Arrimadas ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez no esté dando explicaciones públicas de cuáles son sus planes.

"A mí Pedro Sánchez no me ha pedido 30 días de prórroga del estado de alarma. Yo creo que si se hace debería ser de 15 días y explicando muy bien las condiciones", ha aclarado.

No obstante, ha avisado al Ejecutivo que ahora negocia con ERC esa prórroga, que el partido republicano "no da las cosas gratis" y lo que reclama "nunca es bueno para los ciudadanos".

"Es una mala noticia que el Gobierno de España dependa de los nacionalistas", ha concluido.