Sánchez propone cambios legales y cogobierno tras el estado de alarma

La novena conferencia de presidentes para hacer frente al coronavirus ha comenzado este domingo a las 10 en un ambiente de cierta tensión. Algunas de las comunidades no comparten la decisión del Gobierno sobre qué territorios pasan a la fase 1, en la que se pueden celebrar reuniones de hasta 10 personas, desplazarse a la segunda residencia, abrir pequeños comercios y asistir, con restricciones, a museos y bibliotecas. No solo hay divergencias con Madrid, gobernada por el PP, sino también con Valencia, en poder del PSOE. El otro asunto que provoca fricción es el estado de alarma. El Ejecutivo quiere mantenerlo unas semanas más (el actual termina el 24 de mayo) y muchos de los grupos parlamentarios se oponen, hasta el punto de que la futura prórroga está en peligro.

Durante la cita telemática, Pedro Sánchez se ha comprometido ante los mandatarios autonómicos a explorar fórmulas alternativas a este régimen excepcional, que pasarían por cambios legales y mecanismos de cogobernanza con las comunidades. Pero solo cuando la pandemia esté bajo control. De momento, la intención del presidente es extender el estado de alarma.



"Vosotros y nosotros"

"Si estuvierais en mi lugar querríais levantar cuanto antes el estado de alarma. Vamos a plantear a los grupos parlamentarios, cuando hayamos controlado la epidemia, una fórmula de gobernanza que llevará implícita la modificación de leyes. Un acuerdo de gobernanza donde estéis vosotros y nosotros", ha dicho el presidente, según fuentes presentes en la cita telemática. Sánchez ha citado la ley general de Salud Pública, del 2011, y la ley general de Sanidad, de 1986, entre las normas cuya modificación estudia la Moncloa. Pero también ha advertido: "Ahora el instrumento que tenemos es el que tenemos", en referencia al estado de alarma.

Sánchez también se ha referido al ya anunciado fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros para las autonomías. Se dividirá en cuatro tramos, ha explicado. El primero, de hasta 6.000 millones, se pagará en julio con arreglo a criterios de gasto sanitario. El segundo, de hasta 4.000 millones, se repartirá según los gastos sanitarios de octubre y se pagará en noviembre. El tercero, de hasta mil millones y a pagar en noviembre, según el gasto social de cada comunidad. Y el cuarto, de hasta 5.000 millones, con criterios de disminución de la actividad económica.



El malestar

Todos estos anuncios no han aplacado el malestar de varias autonomías por los criterios de desescalada. Así, el socialista valenciano Ximo Puig, ha denunciado la falta de justificación de la decisión de que no toda su autonomía pase a la fase 1. "Frente al informe de 232 páginas presentado el miércoles por la Generalitat al Ministerio de Sanidad para la desescalada, acreditando el cumplimiento de las condiciones para pasar a la fase 1, no hemos recibido un solo papel", se ha quejado.

Isabel Díaz Ayuso, en el centro de la polémica tras solicitar pasar a la siguiente fase en contra del criterio de su directora de Salud Pública (Yolanda Fuentes, que acabó dimitiendo), ha defendido que Madrid está en condiciones de dar ese salto en la desescalada. Pero por criterios económicos. "Es evidente que Madrid necesita dar ese paso adelante, porque aquí radican el 60% de las empresas y porque somos un motor económico que es bueno para que los demás sigan funcionando. No nos vamos a quedar eternamente en casa. Tenemos que conjugar esa delgada línea defendiendo a los más vulnerables con la salida económica porque si no, nos vamos a arruinar eternamente como país", ha dicho, tras denunciar los ataques "desmesurados e injustos" que ha recibido.

El 'president' de la Generalitat, Quim Torra, se ha centrado en pedir el uso obligatorio de mascarillas y un plan para los próximos meses destinado a "salvar" la economía, "interviniendo y gastando" sin pensar en el déficit.