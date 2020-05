Campo: "Es absolutamente falso que se oculten datos sobre fallecidos por coronavirus"

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha asegurado este lunes en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados que es "absolutamente falso que en España se oculten datos sobre fallecidos por Covid-19" y ha acusado al PP de "irresponsable" por realizar pedir explicaciones sobre el recuento

"Me entristece profundamente, no se lo puedo ocultar, el tono utilizado por el Partido Popular a la hora de pedir explicaciones sobre los datos de fallecidos por Covid-19. Y me entristece porque creo que la solicitud de comparecencia y las manifestaciones públicas de algunos dirigentes políticos, parten de premisas "torticeras, irresponsables y muy peligrosas", ha dicho el titular de Justicia.

Campo ha comparecido en la Comisión, a petición propia para informar de la gestión que está llevando a cabo su departamento para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus. Pero también a instancias de PP para explicar las dificultades que los Registros civiles están teniendo para poder hacer un recuento total de fallecidos por el Covid-19.

Así, en este sentido, el ministro ha afeado las manifestaciones públicas realizada por los 'populares' y ha incido en que "es falso, rotundamente falso, que en España se oculten datos sobre las personas fallecidas por Covid-19". Ha añadido que España "es uno de los países más transparentes en cuanto a la información pública disponible sobre la pandemia y su impacto" y así se demuestra "desde el principio de la crisis" cono las ruedas de prensa diarias.

Ha explicado que tanto el Gobierno como las comunidades autónomas "están haciendo un esfuerzo extraordinario por recopilar la mayor cantidad de información posible, mejorar la calidad de los datos y ofrecerlos de forma clara y puntual a la ciudadanía".