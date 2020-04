Casado afea a Sánchez que no le informe del plan de desescalada

El líder del PP, Pablo Casado, ha afeado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que no informe a su partido del plan de desescalada que va a aprobar el Consejo de Ministros. A su entender, con esa actitud "difícilmente" puede "pedir lealtad" y "unidad" a su formación.

Así se ha pronunciado Casado tras reunirse con la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), poco antes de que Sánchez informe en el Palacio de la Moncloa sobre ese plan para la "transición a la normalidad" en la crisis del coronavirus que ha coordinado estas semanas la vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera.

"Yo no he sido informado como líder de la oposición de ese plan de desescalada. Por tanto no puedo opinar sobre él, me vuelvo a enterar por los medios de comunicación", se ha quejado el presidente de los 'populares'.

En este punto, ha criticado que Sánchez no llame al PP pero luego pida públicamente unidad. "Así difícilmente se nos puede pedir lealtad más allá de la que estamos teniendo, que es mucha. Así difícilmente se puede recetar unidad si ni siquiera se nos informa de lo que se pretende hacer y que va a afectar a miles de ayuntamientos en los que gobernamos y al menos a seis autonomías en las que el PP lidera el Gobierno", ha resaltado.

Casado ha señalado que este martes han vuelto a fallecer 300 españoles "por culpa del coronavirus y sin poder ser despedidos", un "drama que afecta a más de 23.000 familias" y que requiere "soluciones eficaces, transparentes" y también "reales".



Ana Pastor

Por otro lado, ha anunciado este martes que su partido propondrá que la exministra y expresidenta del Congreso Ana Pastor presida la Comisión sobre la Reconstrucción que prevé aprobarse este martes en la reunión que celebran la Mesa y Junta de Portavoces de la Cámara Baja.

Casado ha afirmado que Pastor puede ser una "gran presidenta" de ese órgano por su "experiencia" como presidenta de la Cámara pero también como exministra de Sanidad que tuvo que "gestionar otras pandemias como el SARS" o como exministra de Fomento que se centró en "reactivar la economía productiva en el peor momento de la crisis del 2011".

Ana Pastor, que en este momento es vicepresidenta segunda de la Mesa del Congreso, ya fue propuesta por Casado el año pasado para presidir el Congreso tanto tras las generales de abril como tras la repetición electoral de noviembre, aunque esa propuesta no fructificó al configurar el PSOE una mayoría para apoyar a la exministra socialista Meritxell Batet.



"Soluciones eficaces"

Casado ha hecho hincapié en que el PSOE presida esta nueva comisión. "Creo que sería un buen síntoma que la oposición presidiera estos trabajos, en los que queremos recibir propuestas de la sociedad civil y los sectores afectados que luego se puedan plasmar en iniciativas legislativas urgentes para que todos rememos hacia la salida de la crisis", ha afirmado el presidente del PP tras reunirse con la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC).

De hecho, ha señalado que se ha comprometido con la industria del motor a que será "escuchada" en esa nueva comisión parlamentaria para "la recuperación de la economía y de la prosperidad en España", en la que tienen que debatir cómo salir de "esta crisis sanitaria, económica y social.



Datos de la OCDE

En cuanto a la polémica por las cifras de tets publicadas por la OCDE que le habían sido remitidas por el Gobierno y situaban a España en el puesto octavo, Casado ha expresado la "preocupación" de su partido al ver "cómo se trasladaron" a este organismo "datos sobre los test realizados que no se ajustan a la realidad".

"Creo que el prestigio internacional de España para luchar contra esta pandemia tiene que empezar por los propios datos que da el Gobierno, ya sea en tets, ya sea en el materia sanitario que se consigue, ya sea en el número de fallecidos, ya sea en un plan de desescalada", ha advertido.



Datos de paro

Además, Casado ha calificado de "tremendamente preocupantes" las cifras que recoge la Encuesta de Población Activa (EPA), a pesar que "es una encuesta y no son datos exactos". "Nos tememos que la semana que viene cuando conozcamos los datos de paro registrado van a ser mucho peores", ha afirmado.

Así, ha lamentado que hayan conocido que hay "medio millón más de parados" y que haya aumentado en 60.000 los hogares que no tienen a ningún miembro de la unidad familiar trabajando. "En España hay nueve millones de personas que quieren trabajar y no pueden entre los 3,7 millones de parados que había antes de abril, los cuatro millones de trabajadores acogidos a ERTES y también esos autónomos que están esperando algún tipo de prestación", ha manifestado.

Por eso, ha exigido al Gobierno "un plan de choque urgente para resolver este drama en empleo, que además repercute en la recaudación del Estado". De hecho, ha avisado de que "a no mucho tardar puede repercutir en la calidad de los servicios públicos o de las prestaciones que paga el Estado".

En esta tesitura, el presidente del PP ha dicho que hay que empezar a hablar con los sectores afectados por el Covid-19 y ha agregado que por eso se ha querido reunir con el de la automoción, que es "esencial" y necesita un "marco fiscal, burocrático y laboral que sea favorable".