Simón, sobre las salidas de los niños: "No podemos hacer lo que queramos"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad individual ante esta fase de alivio en el confinamiento de los niños y ha advertido de que dar un paso atrás puede ser "mucho más duro de lo que hemos vivido hasta ahora".

En rueda de prensa, Simón ha reconocido una gran satisfacción al volver a ver las calles con niños, pero ha advertido de que éste es el momento de mantener un especial cuidado "porque no podemos dar un paso atrás" y debemos garantizar que esta apertura progresiva que estamos teniendo no se convierta en un riesgo para la población.

"A mí estas imágenes me despiertan alegría porque progresivamente vamos a poder volver a una vida más normal, pero me despiertan algunas preocupaciones. Estas medidas de desconfinamiento no significan que podamos hacer todo lo que queramos", ha advertido.

Simón ha afirmado que las cosas hasta ahora se están haciendo bien, pero ha insistido en que todavía hay que hacer un esfuerzo por garantizar la corresponsabilidad y ha advertido de que un paso atrás puede ser "mucho más duro de lo que hemos vivido hasta ahora".

"Lo difícil lo vamos a hacer ahora. Hasta hace unos días estábamos haciendo lo duro, pero fácil. Ahora es cuando cada uno tiene que demostrar su responsabilidad individual o familiar para garantizar que esa apertura progresiva que estamos teniendo no se convierta en un riesgo para la población", ha dicho.

Ha recordado que se han vivido momentos muy duros, con un sistema sanitario muy cerca de su límite de capacidad que en algunos casos se ha llegado a superar.

"Debemos ser todos conscientes de que no podemos ponernos en una situación parecida y que esto ahora depende de todos", ha subrayado.

Así, en cuanto a los siguientes pasos de la desescalada, Simón ha indicado que dependerán de los indicadores epidemiológicos que se vayan viendo. "Si no va como debe porque no se respetan todas las indicaciones, esa fase de transición llegará más tarde o será más lenta de lo que a todos nos gustaría", ha advertido.

Preguntado por las actitudes de algunas familias en el primer día en el que los niños han podido salir a dar un paseo, este experto ha lamentado que ha habido gente que no ha observado las indicaciones de las autoridades. "No sé si son incívicos o insolidarios, pero prudentes no son".

"La población tiene que tomarse muy en serio que esto no es volver a lo que había en enero, diciembre o en el verano pasado, sino que tenemos que entender que el riesgo sigue estando ahí y puede afectarnos en cualquier momento si no tenemos cuidado", ha advertido.

De cara a siguientes fases de apertura del confinamiento a "volúmenes más importantes de población", este experto cree que habrá que ser "mucho más cuidadosos" y garantizar que no se producen situaciones o comportamientos que puedan incrementar el riesgo que va a afectar a todos y sobretodo a los grupos vulnerables.

"Tenemos que ser coherentes con lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Hemos hecho un esfuerzo grande para llegar aquí y conseguir estar en una situación muy favorable para empezar a hacer esta transición hacia esa nueva normalidad", ha destacado.