El CGPJ reprocha a Pablo Iglesias que ponga en duda la independencia judicial

El Consejo General del Poder Judicial ha manifestado su "absoluto y rotundo rechazo" a las afirmaciones del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, sobre la condena a la diputada en la Asamblea de Madrid Isa Serra, por propagar una "sospecha inaceptable" de falta de imparcialidad e independencia en la Justicia.



En un comunicado, la Comisión Permanente del CGPJ reprueba el "tono ciertamente inapropiado" de Iglesias en sus declaraciones sobre la sentencia que condenó a Isa Serra a 19 meses de prisión por atentado a la autoridad, lesiones leves y daños a raíz del intento de frenar un desahucio en el barrio de Lavapiés en 2014.



Tras el fallo, el vicepresidente segundo del Gobierno opinó en Twitter que "mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso", al tiempo que precisaba que las sentencias se acatan y recurren.



El Consejo ha expresado su "profundo malestar" con respecto a estas declaraciones que cuestionan una actuación judicial y propagan "sospecha de falta de imparcialidad" de los jueces, "que, según él, otorgarían un trato desigual y privilegiado a unos colectivos que, por su influencia y contactos, serían impunes a la acción de la justicia".



Afirmaciones, prosigue el CGPJ, que "merecen un absoluto y rotundo rechazo" dado que, "más allá del legítimo derecho a la crítica, generan una sospecha inaceptable" respecto al proceder de los tribunales.



Todo ello cuando los jueces han dado "sobradas muestras de su independencia, imparcialidad y objetividad" independientemente de "la posición política o social de los enjuiciados" como prueban "las numerosas sentencias condenatorias por delitos de corrupción" de los últimos años (Nóos, Gürtel, ERE, tarjetas 'black'...), indica el CGPJ.



Además, "resulta público y notorio de la simple lectura la sentencia" que ésta "no condena en ningún caso un acto de protesta, sino los delitos de atentado, lesiones y daños que el tribunal ha considerado acreditados".



El CGPJ apela a la "moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia" o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los magistrados", más aún cuando estos pronunciamientos vienen de miembros del Gobierno.



Pide de este modo a "quienes ostentan cargos de responsabilidad del máximo nivel" que "no menoscaben la imagen de quienes día a día velan por los derechos y garantías" de los ciudadanos y les recuerda "que la primera obligación de un responsable público es no contribuir al desprestigio de las instituciones democráticas y, dentro de ellas, el Poder Judicial".



El comunicado, realizado "desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión", ha sido aprobado con los votos del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo, Carlos Lesmes; y de los vocales José Antonio Ballestero, Álvaro Cuesta, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y Pilar Sepúlveda, mientras que el vocal Rafael Mozo ha votado en contra.



Echenique: "Lecciones, las justas"

Carlos Lesmes. Presidente del CGPJ. 8 años alto cargo en gobs. de Aznar. Habitual de bien pagados cursos en FAES. Casi 17 meses en funciones nombrando decenas de jueces afines al PP mientras Casado bloquea la renovación del CGPJ.



Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso,ha replicado en Twitter a las críticas del CGPJ, que preside Carlos Lesmes, a Iglesias: "Lecciones de pulcritud democrática, las justas".En su réplica, Echenique ha señalado que Carlos Lesmesy "habitual de bien pagados" cursos en la fundación FAES. "Casi 17 meses en funciones nombrando decenas de jueces afines al PP, mientras Casado bloquea la renovación del CGPJ. Lecciones de pulcritud democrática, las justas", ha denunciado.