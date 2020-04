En directo | Sánchez anuncia una desescalada "lenta" y que se fijarán "marcadores" por territorios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en el Congreso que en el plan para la desescalada de las medidas de confinamiento se van a fijar unos "marcadores" con criterios "homogéneos" para determinar cómo los territorios irán pasando de un confinamiento más estricto a otro "más laxo".

Sánchez ha explicado en su réplica a las intervenciones de los portavoces durante el debate de la tercera prórroga del estado de alarma que el Ejecutivo lleva ya tres semanas trabajando en ese plan para el levantamiento progresivo de las medidas de confinamiento teniendo en cuenta dónde podrá hacerse con mayor o menor rapidez.

Ha admitido el presidente que "no es lo mismo" la situación en una zona rural que en una urbana, y por tanto cuando se aborde la relajación de la restricción a la actividad habrá que "acoplar" las decisiones a la "realidad territorial" de cada zona, y no solo por comunidades autónomas, sino dentro de cada una de ellas, ya que el impacto del coronavirus es muy diverso.

Y todo ello porque, ha remarcado, gracias a la "respuesta uniforme que hemos dado en todo el territorio", la pandemia "es asimétrica" y no tiene igual impacto en todas las comunidades.

Se trata de un proceso cuya dificultad no ha ocultado, pero sí ha ratificado que se tendrá "en cuenta" a todos los gobiernos autonómicos para abordarlo y se ha mostrado convencido de no habrá "ninguna polémica" a la hora de establecer esos "marcadores", porque los epidemiólogos coinciden en cuáles deben ser estos criterios, entre los que ha citado la capacidad del Sistema Nacional de Salud por zonas, el número de contagios y fallecimientos registrados o la disponibilidad de UCIS.

Sánchez anuncia una desescalada "lenta" con posibles "pasos atrás"

Pedro Sánchez ha augurado una lenta y gradual desescalada, que ha fijado a partir de la segunda mitad de mayo, de las medidas adoptadas para hacer frente al coronavirus, un proceso que ha subrayado que hay que afrontar evitando pasos en falso.

Sánchez asegura que la fase de desescalada comenzará en la segunda quincena de mayo. Agencia aTLAS / EFE

Sánchez, en su comparecencia este miércoles ante el pleno del Congreso para pedir el aval de la cámara a una nueva prórroga de quince días del estado de alarma, ha aprovechado para pedir que los pactos de reconstrucción que está impulsando en el ámbito nacional se trasladen también a comunidades y ayuntamientos "gobierne quien gobierne".

Para el jefe del Ejecutivo, la ampliación del estado de alarma es imprescindible, aunque ha subrayado que esta era la primera vez que pedía su prórroga pudiendo vislumbrar cómo podría ser la vida una vez superada la fase aguda de la crisis.

Ha dejado claro que hay que evitar pasos en falso y no se va a correr ningún riesgo que devuelva a la situación anterior, y ha garantizado que España seguirá en todo momento los criterios de la Organización Mundial de Salud (OMS) para la nueva fase que va a afrontar el país.

Con ese horizonte de desescalada en la segunda mitad de mayo, ha explicado que se irán modificando las condiciones del estado de alarma y siempre con la misma premisa de mantener a salvo el sistema de salud.

La prudencia es la que ha dicho que llevó al Ejecutivo a tomar su decisión inicial para aliviar el confinamiento de los menores de 14 años, aunque ha justificado la rectificación en que el Gobierno "escucha".

"Es verdad, pecamos de prudencia, nuestros hijos lo son todo", ha remarcado en su única alusión a la polémica generada por la decisión adoptada en un principio de permitir a los niños salir solo a hacer recados con sus progenitores, para después autorizarles a paseos acompañados.

En este sentido, ha apuntado que el comité de científicos y expertos que asesoran al Gobierno ha pedido sobre este levantamiento de las restricciones para los niños "que lo hagamos con la máxima cautela", y ha añadido que "tras las deliberaciones" posteriores se ha acordado que puedan dar "paseos controlados" desde el próximo domingo, 26 de abril, cuando arrancará la tercera prórroga del estado de alarma.

Sánchez le espeta a Casado que se dirija a su bancada para hablar de policía patriótica. Agencia ATLAS / EFE

Sí ha dejado claro que podrá haber decisiones posteriores respecto a la libertad de movimientos de los ciudadanos dependiendo de la evolución de la enfermedad.

"Vamos a dar pasos hacia adelante y hacia atrás en función de cómo se comporte la pandemia", ha resumido sobre el modo en que se aplicará el estado de alarma en la nueva fase y en la que ha insistido varias veces en su discurso que deberá actuarse con la máxima cautela y prudencia.

Se trata, ha proseguido, de que "progresivamente", conforme se vaya reduciendo el peligro, se pueda ir modificando el estado de alarma "siempre con la misma premisa de proteger a la ciudadanía y mantener a salvo el sistema de salud para una desescalada de forma gradual y segura".

Ha rechazado que tenga intención de capitalizar los pactos que está impulsando para la reconstrucción económica y social tras la pandemia y ha instado a que nadie los patrimonialice.

En esa línea, ha declarado que su intención por un acuerdo es "sincero" y que el éxito del mismo, si sale adelante, será de "todos los que arrimen el hombro".

Al hilo de ello es cuando ha defendido que los pactos para la reconstrucción se suscriban no solo en el ámbito nacional, sino también en los "diferentes escalones" de la geografía española, como las autonomías o los municipios y con independencia de quien esté al frente de cada institución.

El PP apoya la ampliación pero critica la gestión de Sánchez

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado que va a dar su apoyo a la tercera prórroga del estado de alarma aunque ha exigido a Sánchez que la aproveche, al decirle: "Por nosotros no va a quedar, hoy cumplimos, ahora debe cumplir usted con su parte".

En el debate de esta tercera prórroga, le ha advertido, después de un discurso lleno de críticas a su gestión, que el PP apoyará este nuevo decreto pero para que Sánchez gobierne "con firmeza y determinación" para solucionar la crisis y "aproveche bien" estos siguientes quince días porque "la paciencia de los españoles también tiene un límite".

Casado acusa a Sánchez de pecar de "incompetencia"

Por otra parte, Pablo Casado ha acusado a Pedro Sánchez de haber pecado de "incompetencia" y no de "prudencia" a la hora de rectificar ayer sobre el alivio del confinamiento de los menores a partir del 26 de abril.

Casado: "El Covid-19 solo se vence con mascarillas no con mordazas". Agencia ATLAS / EFE

En su intervención en el debate de la tercera prórroga del estado de alarma, ha recriminado que el Gobierno ha puesto "la propaganda antes que los bueyes de la gestión" y le ha acusado de "incompetencia" sobre todo en esta rectificación de ayer.

"No diga que ha pecado de prudencia, ha pecado de incompetencia, y con la salud de nuestros hijos no se juega", le ha advertido en una intervención muy dura en la que ha asegurado que "esto no va bien", lo que muestra una postura muy crítica del PP a la hora de votar la prórroga del estado de alarma.

Abascal exige la dimisión de Sánchez

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha exigido la dimisión del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, cómo única manera de "salvar vidas, empleos e incluso la Constitución y la democracia" en plena crisis generada por el coronavirus.

Abascal ya ha adelantado que Vox no apoyará la prórroga del estado de alarma hasta el día 9 de mayo porque no puede avalar a un Gobierno que, a su juicio, es "un peligro para la vida, la salud, el bienestar económico y las libertades de los españoles".

Abascal: "No le daremos nuestro voto porque se han convertido en un peligro para la vida y las libertades de los españoles". Agencia ATLAS / EFE

El líder de Vox ha reprochado al jefe del Ejecutivo las cifras de fallecidos y contagiados, que además cree que son muy superiores a las oficiales, y le ha acusado de no ser capaz de acabar con el "masivo arresto domiciliario" que supone el confinamiento pero, en cambio, contar con unos socios de Gobierno "muy capaces de convertir España en una gigantesca cárcel chavista que funcione con cartillas de racionamiento".

Echenique pide a Sánchez no permitir "el desprecio" a la solidaridad en la UE

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha pedido a Pedro Sánchez, que no permita a la Unión Europea un "desprecio a los mecanismos de solidaridad" y ha confiado en que el Consejo Europeo apruebe mañana la posición española o una similar.

Echenique ha valorado la propuesta española de crear un fondo europeo con deuda perpetua de entre 1 y 1,5 billones de euros, una iniciativa que "va en el buen camino" a la que ha puesto un pero: la fecha en que esos fondos tendrían que estar disponibles, pues "enero quizás es demasiado tarde".

A juicio de Echenique, de salir adelante en la reunión del Consejo Europeo de mañana la propuesta española, España podría "salir de la crisis de una manera más potente" porque los acuerdos alcanzados hasta ahora en el eurogrupo para movilizar medio billón de euros son, para Unidas Podemos, "claramente insuficientes" tanto por la cuantía como porque "implican endeudamiento" y "el contenido en solidaridad es igual a cero".

"Esperamos que la posición española salga adelante. La UE puede seguir apostando por fábulas falsas y xenófobas como la de la cigarra o la hormiga... con recetas fracasadas como la austeridad, o puede tener una salida solidaria que haga una Europa más fuerte y más unida", ha comentado Echenique.

Casado solicita al Congreso un minuto de silencio por las victimas del coronavirus. Agencia ATLAS / EFE

En ese sentido, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos ha pedido al presidente que "no permita que las pretendidas hormigas vuelvan a despreciar los mecanismos de solidaridad". "El riesgo moral es el egoísmo y el sálvase quien pueda", ha zanjado.

Durante su discurso, también ha expresado Echenique su "orgullo" por las medidas contra el COVID-19 impulsadas por el Gobierno de coalición que cumple hoy cien días, y ha apuntado que quedan "cosas por hacer".

Entre ellas ha citado la ampliación de los requisitos de acceso a algunas ayudas, la protección a los falsos autónomos o las personas más vulnerables con la renta mínima o la protección a las personas migrantes en situación irregular o pendientes de asilo.

No obstante, ha incidido en que Unidas Podemos considera que el Gobierno "está tomando las decisiones correctas y que las cosas se están haciendo bien".

ERC se abstiene pese a estar "cerca del no"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha avisado este miércoles al presidente del Gobierno que su abstención en la prórroga del estado de alarma está "más cercana al no que nunca", le ha pedido que deje que sean las comunidades autónomas las que hagan una "gestión territorial asimétrica" de la lucha contra la pandemia a partir de ahora y le ha instado a reunir la Mesa de diálogo sobre Cataluña, cuando finalice la alarma, y en cualquier caso "no más tarde de junio".

ERC se abstendrá de nuevo, pero asegura que está "más cerca del 'no' que nunca". Agencia ATLAS / EFE

Rufián le ha recriminado al Ejecutivo que siga aplicando una "perversa dicotomía" entre economía y vida, impidiendo que la gente vaya a entierros, pero obligándola a ir a trabajar; le ha vuelto a reprochar sus medidas recentralizadoras a cuenta de la pandemia y le ha pedido que tenga cuidado al "abrir la mano" con el confinamiento. "Sólo hay algo peor que un confinamiento: dos confinamientos y abriendo la mano, vamos de cabeza", ha avisado.

Además, ha criticado la política de comunicación del Ejecutivo, al que ha acusado de crear confusión entre la ciudadanía. "Churchill gano la II Guerra Mundial pero a los dos meses perdió a las elecciones simplemente porque no lo supo comunicar", ha advertido a Sánchez.

Cs avisa a Sánchez de que su apoyo no es un "cheque en blanco"

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha advertido al presidente del Ejecutivo de que el apoyo de su grupo en la gestión de la crisis del coronavirus no es un "cheque en blanco", y le ha exigido "altura de miras" y abandonar la "política de trincheras".

Bal ha afirmado que Cs sigue con "la mano tendida" y mostrando "lealtad", pero ha aclarado que eso no significa dar un "cheque en blanco" al Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos.

"El Gobierno ha llegado tarde a esta crisis y lo ha hecho bastante mal, se niega a reconocer ningún error", ha lamentado el diputado, que le ha echado en cara las "improvisaciones" y determinadas declaraciones y actuaciones que enmarcan en una "política de trincheras, de buenos y malos".

Ante la situación actual, "tenga altura de miras, compórtese como un hombre de Estado", le ha dicho a Sánchez tras transmitirle la urgencia de concretar los pactos para la reconstrucción social y económica de España.

JxCat justifica su no: Sánchez aplicó un 155 sanitario, policial y digital

La portavoz de JxCat, Laura Borràs, ha justificado el voto en contra a la prórroga del estado de alarma en la "obsesión" del Gobierno por "recentralizar la gestión de desescalada" y por aplicar "un 155 en materia sanitaria policial y digital", que ha resultado "ineficiente e ineficaz" .

En su intervención en el Congreso, Borràs, que ha acudido por primera vez presencialmente al debate para la prórroga del estado de alarma, ha afirmado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez decretó el confinamiento "tarde y mal", y ahora va decretar el desconfinamiento "pronto y peor".

A juicio de Borràs, el Gobierno se ha dedicado a "recentralizar y requisar material médico", a "rescindir competencias, desoír las opiniones de la comunidad científica y de comunidades -como Cataluña- que actuaron antes y pidieron incluso actuaciones más severas".

Borràs ha acusado al Gobierno de coalición de llevar a cabo la gestión del corornavirus "más reaccionaria de toda Europa, con terminología bélica, ruedas de prensa castrense, censura de las críticas al Gobierno y abusos policiales".

Y sobre las ruedas de prensa castrense, Borràs se ha referido al "ataque de sinceridad del Jefe del Estado Mayor. No es un lapsus , es la mejor prueba de que en esta gestión sobran uniformes y escasean motivos para colgarse medallas".

La portavoz de JxCat ha asegurado que la situación exige "descentralización, empoderamiento y responsabilidad. No mordazas, propaganda y aplausos. Ahora se aplauden ustedes mismos en las ruedas de prensa".

En este escenario, ha pedido a Sánchez que dé un paso en la buena dirección y permita que cada territorio gestione el proceso.

Por su parte, el portavoz del BNG, Néstor Rego, ha confirmado ante la Cámara su voto a favor pero ha exigido, en línea con JxCat que se permita a Galicia la gestión de desescalada del coronavirus.

Rego ha dicho a Sánchez que "está a tiempo" de que sean las comunidades que diseñen el plan de desescalada.

El diputado del BNG ha admitido que la Xunta de Galicia podrá equivocarse pero "si el plan de desescalada se diseña en Madrid con un criterio uniforme. Seguro que se equivocarán".

El PNV exige que las CCAA intervengan en el desconfinamiento

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha exigido a Sánchez, que permita que las Comunidades Autónomas participen en las medidas de desconfinamiento que se irán tomando en las próximas semanas y sean las encargadas de aplicarlas en sus territorios, o su partido no apoyará otra prórroga del estado de alarma que solicite el Gobierno al Congreso.

Esteban ha dejado claro que su partido votará a favor en el Pleno de hoy de la prolongación otros quince días de esta situación ante la pandemia por coronavirus, pero ha advertido de que puede ser la última vez que lo haga salvo que Sánchez cuente con los Gobiernos autonómicos para tomar decisiones y aplicarlas.

"Si dentro de 15 días va a pedirnos otra prórroga, vaya pensando en cómo hacer esto o le adelanto que no tendrá nuestro voto favorable", ha explicado el portavoz nacionalista.

A su juicio, el desconfinamiento paulatino y medido es necesario por las familias y por la economía, y será además posible "por la concienciación general de los riesgos y de la magnitud del problema". "La actitud de los ciudadanos va a ser completamente diferente", ha agregado.

En la recuperación de la actividad, el portavoz ha insistido en que deben ser los Gobiernos autonómicos los que apliquen las medidas que se vayan decidiendo porque son los que conocen de cerca sus territorios.

Por otro lado, Aitor Esteban ha mostrado también sus dudas sobre la comisión parlamentaria que finalmente debatirá un acuerdo entre partidos sobre qué medidas tomar para salir de la crisis. Para el PNV, se puede tener la tentación de que sirva para "socavar el grado de autonomía" de las Comunidades y para no contar con ellas, con su "aquiescencia" en determinadas decisiones.

"Trabajaremos contra la crisis, pero no que la capacidad de autogobierno de nuestro pueblo sea recortada. Ya llueve sobre mojado y aquí nos conocemos todos", ha dicho.

Aitor Esteban ha explicado también que su partido ve improvisación en algunas medidas que anuncia el Gobierno, como el permiso de los niños para salir a la calle, o también la renta mínima, dada a conocer a su juicio con prisas. En este último caso, ha recordado que en el País Vasco existe ya un sistema equiparable y ha pedido que se estudie bien la compatibilidad de las medidas.

Por otro lado, con respecto a la Unión Europea y el Consejo que se celebra esta semana, una reunión que ha calificado de "fundamental" porque es necesario que Europa "por fin dé una respuesta contundente" a esta crisis por el coronavirus. El portavoz del PNV ha respaldado al presidente del Gobierno en su posición y ha aplaudido la propuesta de emisión de deuda perpetua para inversión.

EH Bildu mantiene su abstención con críticas a Sánchez

EH Bildu mantiene su abstención ante la prórroga del estado de alarma y lo hace con críticas por considerar que sigue invadiendo competencias autonómicas y porque "puede y debe hacer más".

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha justificado esa abstención en el pleno del Congreso que debate la petición de prórroga del Ejecutivo del estado de alarma y en el que ha asegurado que los decretos siguen teniendo déficits en el aspecto social y laboral.

"Se puede y se debe hacer más", ha subrayado antes de lamentar que, a su juicio, la vuelta al trabajo se esté haciendo sin la seguridad que debiera porque no hay controles.

Para la portavoz de EH Bildu, el decreto de alarma tiene "su lado oscuro" con la invasión de competencias de las comunidades y el derribo de un trabajo que ha durado más de cuarenta años.

Además, ha pedido que el diseño del plan de desescalada de las medidas puestas en marcha para frenar el coronavirus sean responsabilidad de las comunidades aunque con la debida coordinación.

Aizpurua ha expresado su satisfacción por la rectificación del Gobierno a la hora de aliviar el desconfinamiento de los niños menores de 14 años porque estima que su propuesta inicial no tenía ningún sentido.

Le ha reprochado su política comunicativa durante la pandemia y que en ella participen diariamente militares y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Una presencia que ha precisado que no tiene parangón en ningún otro país europeo y que cree que está teniendo "aires de sainete".

Ha reiterado que su formación política participará en la mesa parlamentaria por la reconstrucción que ha impulsado el Gobierno, pero ha advertido de que no tolerará que se trabaje sin un escrupuloso respeto a las autonomías, en una relación de igual a igual y no de sometimiento.

"No estaremos para un pacto que posibilite políticas de derechas", ha añadido antes de insistir en que nunca renunciarán a la independencia aunque ahora son conscientes de que la prioridad es la crisis social y sanitaria.

La diputada abertzale ha aprovechado para criticar también la actitud que está manteniendo la UE negándose, por ejemplo, a la emisión de los denominados coronabonos, y le ha advertido de que si no actúa en favor de los ciudadanos más afectados con medidas como una renta mínima, está abocada a su hundimiento.

La CUP no apoyará la prórroga porque se usa para la "política del miedo"

La diputada de la CUP, Mireia Vehí, ha justificado el rechazo de su partido a apoyar una tercera prórroga porque cree que el Gobierno está usando el estado de alarma para hacer una "política del miedo, recortar derechos y recentralizar soberanías".

Vehí ha iniciado su intervención en el pleno del Congreso recordando que hoy es el cumpleaños de Jordi Cuixart, "un preso político catalán", y advirtiendo que su partido no olvida que tiene "un conflicto político" con el Gobierno.

Ha criticado la actuación del Ejecutivo ante la crisis con "medidas restrictivas y draconianas" y ha concluido que "en este estado carcelero, sin justicia no habrá paz" porque considera que la justicia es "el único paragüas" para defender la vida, que va "antes que la deuda".

Así, ha reclamado poner la economía al servicio de las personas y nacionalizar algunos bancos porque a la "retórica de la crisis inevitable" se deben contraponer los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos, que incluyen no solo el trabajo y la sanidad, sino también "la cultura y la autodeterminación".

También ha lanzado una crítica directamente al PP, por el minuto de silencio que el líder del partido, Pablo Casado, ha propiciado esta mañana en el pleno, al decirle: "Los minutos de silencio no salvan vidas, las salva la sanidad pública y ustedes son los principales responsables del colapso sanitario".