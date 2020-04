Celaá defenderá la educación ante la crisis: "No es un servicio a sacrificar"

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, asegura que el Gobierno mantiene el compromiso de incrementar la inversión en educación a pesar de la crisis que ha provocado la pandemia del coronavirus, porque el sistema educativo español sigue teniendo "muchas necesidades", en su opinión.

"No contemplamos que sea uno de los servicios a sacrificar", afirma Celaá en una entrevista a Europa Press, donde señala que defenderá la inversión en educación ante un hipotético escenario de recortes presupuestarios por las consecuencias económicas de la pandemia.

"Lo voy a defender porque hemos de mejorar los recursos del sistema educativo español, lo vemos ahora y lo hemos visto en muchas ocasiones. Por lo tanto sí creo que es pertinente y justo incrementar la inversión en educación", sostiene la ministra, que considera vigente el compromiso del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos de aumentar el gasto educativo hasta el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) en el año 2025.

"Ahora todo está bajo revisión, pero mantenemos el propósito de llegar al 5% en gasto educativo, porque la educación, como se ha puesto de manifiesto esta vez, es la base sustentante del progreso de una sociedad, de su presente y del futuro, y como vemos tiene todavía muchos requerimientos y muchas necesidades", explica Celaá.

La ministra de Educación también se compromete "rotundamente" a mantener en 2021 todas las plazas docentes de las ofertas de empleo público convocadas para este año que finalmente se han aplazado por la pandemia. En concreto, eran 27.000 plazas en el conjunto de las comunidades autónomas. "Necesitamos tener personal docente y además necesitamos estabilizar las plantillas porque eso es bueno para la calidad del sistema", argumenta Celaá.



Becas y ayudas

Sobre las becas y las ayudas al estudio que otorga el Ministerio y de las que se benefician 800.000 estudiantes cada año, la titular de Educación en el Gobierno de Pedro Sánchez se limita adelantar que intentará "que tengan mayor respaldo" para el próximo curso.

Sin embargo, Celaá admite que su departamento no puede concentrar todos los esfuerzos. "No tiene que olvidarse que las comunidades autónomas están ahí trabajando muy cerca de los alumnos. El Ministerio no puede llegar a resolver todos los problemas y resolverlos a la vez, nos gustaría mucho", explica a Europa Press.