Sanidad reconoce la dificultad de saber la cifra real de muertos

El director de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha reconocido este jueves que es "difícil" conocer la cifra real de fallecidos por coronavirus en España, que según los últimos datos asciende a 19.130.

Lo ha asegurado Simón en la rueda de prensa telemática posterior a la reunión del Comité Técnico del Coronavirus en la que ha dicho que ni teniendo unas "muy buenas" estadísticas sanitarias se van a conocer los datos reales de los muertos por COVID-19.

Así lo ha explicado tras ser preguntado por los datos de Cataluña, comunidad que este miércoles informó de más de 7.000 fallecidos al haber cambiado los criterios de recuento, realizado con la información aportada por funerarias sobre muertes en residencias y domicilios. Según Sanidad, ese número es de 3.855.

El experto ha admitido que "no ha tenido mucho tiempo" para analizar este asunto, pero sí ha leído la nota en la que Cataluña argumenta cómo lo ha hecho. "Tenemos que discutir mucho con ellos qué significan realmente estos nuevos casos procedentes de las residencias o funerarias porque no tenemos la seguridad y tenemos que valorarlo con ellos de si tienen diagnóstico de coronavirus previo o no", ha asegurado Simón.

Ha insistido en que el Ministerio solicita a las comunidades autónomas las cifras de fallecidos que cumplen con los criterios de la ponencia de alertas y que son "compatibles y comparables" con los datos que proveen otros países a partir de las propuestas de los organismos internacionales.

En este sentido, ha apuntado que si los nuevos casos notificados desde Cataluña cumplen con la definición establecida, así se tendrán que considerar.

"Otra cosa", ha añadido el experto, "es cuándo en el tiempo se tienen que considerar", porque tampoco Sanidad sabe si son casos de fallecidos en los últimos días o si son antiguos.

Simón ha insistido en que es "muy importante valorar "correctamente" la causa de la muerte de estas personas y si tenían previamente un diagnóstico de coronavirus.

"Los fallecidos siguen siendo una losa que nos pesan todos los días mucho a todos", ha lamentado el epidemiólogo quien, aunque ha valorado que ha habido un importante descenso de la letalidad, lo cierto es que "siguen siendo muchos, y obviamente estas cifras no son para nada lo que a nadie nos gustaría tener".

Preguntado por cuándo prevé un descenso del número de víctimas mortales, Simón ha precisado que los plazos de evolución de la enfermedad lleva un periodo más largo que el control de la transmisión; y, cuando esto ocurra, "estaremos durante al menos, fácilmente, entre una semana y diez días con un número de fallecidos superior al que me gustaría".