Marlaska clama contra los que "reman en dirección contraria" difundiendo noticias falsas

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha clamado este lunes en rueda de prensa contra la proliferación de noticias falsas y bulos en las redes sociales. "Hay una minioría que se dedica a remar en dirección contraria", ha dicho, en alusión a los creadores y difusores de mentiras.

Esos bulos "no tienen otra intención que intoxicar a los ciudadanos", ha dicho Grande-Marlaska. Las Fuerzas de Seguridad han detectado 200 "eventos de desinformación grave", ha contado el ministro, relacionados con supuestas curas caseras, vacunas, medicamentos que aceleran el contagio del Covid19, o sobre las capacidades del sistema sanitario.

Esas mentiras, como se ha visto a lo largo de cuatro semanas transcurridas ya de estado de alarma, incluso manipulan documentos oficiales.

"No es fácil atajar los bulos y noticias falsas", ha lamentado el titular de Interior. "La desinformación solo se neutraliza con verdad y transparencia. Nuestra mejor arma es no compartir aquello de lo que no tengamos certeza", ha aconsejado.

Para el ministro, esos eventos graves de desinformación "son campañas que tratan de manipular la opinión pública, lo cual no solo constituye un grave atentado contra la democracia, también un ataque a la salud pública".

Multas



El titular de Interior ha asegurado que la administración dará curso rápido a los expedientes de sanción que las Fuerzas de Seguridad instan contra quienes violan las normas de confinamiento y limitación de movilidad del estado de alarma. "Vamos a ser muy diligentes. Especialmente diligentes por la insolidaridad de las conductas", ha dicho.

Grande-Marlaska ha cifrado en más de 650.000 las denuncias interpuestas por los agentes policiales en todo el país que en este momento siguen su "oportuno" curso administrativo. A una media de 600 euros por multa, podrían suponer 360 millones de euros de recaudación a los infractores.

Pero el ministro ha asegurado que esas sanciones "no tienen un fin recaudatorio, aunque evidentemente se recaudará dinero". Las multas tienen la finalidad de difundir que "no se puede incumplir la ley, y menos en cuestiones relacionadas con la seguridad de todos", ha explicado.

Será el ministerio de Hacienda, ha dicho el titular de Interior, el departamento que determine el uso que se dará a los fondos que el Estado obtenga de estos expedientes de sanción.

Mascarillas

El ministro del Interior ha contado que son este lunes 1.500 los puntos de entrega de mascarillas determinados por el Gobierno a través del Sistema Nacional de Protección Civil. En el reparto programado de diez millones de mascarillas en los principales nudos de transporte público participan 4.500 efectivos de Guardia Civil, Policía, vigilantes de seguridad privada y voluntarios de la Cruz Roja.

La entrega de mascarillas se ha iniciado este lunes en la mayor parte del país. Este martes se extenderá a las comunidades en las que este lunes es festivo. Serán entonces 2.100 puntos y 6.000 efectivos los implicados en el reparto de las mascarillas.

El uso de las mascarillas, ha advertido Grande-Marlaska, no puede ir separado de "las conductas higiénicas en el entorno y la implementación de los planes de protección y riesgos de salud laboral".

El ministro ha querido introducir en su comparecencia un llamamiento a la unión ahora y en el futuro. "Después de vencer al virus tenemos que proceder a un esfuerzo unánime de reconstruccion social y económica del país", ha dicho, después de repetir que "unidos es la manera de vender al virus; es algo más que un eslogan".

Grande-Marlaska ha considerado "positivo" que el líder del Partido Popular, Pablo Casado, haya anunciado que accede a conversar con el presidente Pedro Sánchez en la ronda de contactos que éste mantendrá con todos los partidos para hablar de la reconstrucción.