El Gobierno presiona a quien no acuda al pacto: "Evidenciaría que no se puede contar con ellos"

La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que todas las fuerzas políticas van a ser convocadas la semana que viene a la reunión por un pacto político para salir de la crisis por el coronavirus y ha lanzado una advertencia a quien se plantee no acudir: "Estará evidenciando que el país no puede contar con ellos cuando se los necesita. Los ciudadanos no lo entenderían, hay que aparcar los reproches".

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Montero ha explicado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a convocar a "todas" las fuerzas políticas para que expongan sus propuestas para "una construcción colectiva" de la salida de la crisis.

Y ha asegurado también que se espera que todos los convocados acudan, pese a que el debate en el Congreso este jueves mostrara a juicio del Gobierno "que algunos siguen con viejas inercias y no son capaces de arrimar el hombro". "Pudimos comprobar que hay grupos que no han entendido el alcance, la profundidad ni la gravedad de la situación", ha agregado.



Abascal censura el "terror político" del Gobierno

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha mostrado su preocupación por el recurso del "terror político" por parte del Gobierno, a quien ha negado cualquier posibilidad de entendimiento. Además ha equiparado la renta vital mínima que estudia el Ejecutivo con la vuelta de la cartilla de racionamiento.

"No tengo ninguna duda de que los españoles están preocupados de una forma trágica. Unos lo están por la cuestión sanitaria, otros están aterrorizados por las consecuencias económicas, otros por el terror político que representa este Gobierno, y algunos estamos preocupados por las tres cosas", ha señalado Abascal en una entrevista en esRadio, recogida por Europa Press.

Abascal ha evitado confrontar con el líder del PP, Pablo Casado, aunque avisando que la convocatoria de unos nuevos Pactos de la Moncloa es "una auténtica trampa" para dividir a la oposición. Según el líder de Vox, lo que se busca por parte de Pedro Sánchez es mantenerse en el poder y el objetivo ahora tiene que ser echar a este Gobierno.