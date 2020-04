El presidente de Cs en el Parlament, hospitalizado tras dar positivo por coronavirus

El presidente del grupo de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, se encuentra hospitalizado tras haber dado positivo por coronavirus.



Así lo ha explicado el propio Carrizosa a través de su cuenta en Twitter, después de que este miércoles fuera ingresado y este jueves le hayan confirmado su positivo.



Tras varios días encontrándome mal, ayer me ingresaron y hoy me han confirmado que he dado positivo en #COVID19. De momento, voy a permanecer ingresado. Sé que estoy en las mejores manos. Toda mi admiración hacia los profesionales que luchan contra esta pandemia. ¡Cuidaros mucho! — Carlos Carrizosa (@carrizosacarlos) April 9, 2020

"Tras varios días encontrándome mal, ayer me ingresaron y hoy me han confirmado que he dado positivo en COVID-19. De momento, voy a permanecer ingresado.Toda mi admiración hacia los profesionales que luchan contra esta pandemia. ¡Cuidaros mucho!", ha escrito.Fuentes de Ciudadanos han puntualizado a la Agencia Efe que Carrizosa se encuentra hospitalizado, pero no está en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).