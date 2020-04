Denunciada una pareja de madrileños que llegó a Vilagarcía el fin de semana

Las diferentes policías locales de la comarca de O Salnés (Pontevedra) continúan realizando controles para evitar los desplazamientos de población hacia segundas residencias durante la Semana Santa. Pese al confinamiento decretado por el estado de alarma desde el pasado 14 de marzo, todavía hay quien se atreve a desafiar las directrices del Gobierno.

Es el caso de una pareja de madrileños que ha sido sancionada por la Policía Local de Vilagarcía (Pontevedra). La pareja llegó el pasado fin de semana a Carril, donde poseen una segunda residencia, circunstancia que fue advertida por los agentes que se acercaron al lugar para conminarles a permanecer recluidos en la casa y cursarles la consiguiente sanción por incumplir las normas del estado de alarma.

Sanción también se han llevado un grupo de jóvenes en la misma localidad, que fueron sorprendidos, en distintos coches, mientras regresaban de la casa de unos amigos en horario nocturno. Con estas dos sanciones, la Policía Local de Vilagarcía suma ya 120 denuncias desde que se decretó el estado de alarma, todas ellas por desafiar la orden de confinamiento.

Desde el Concello vilagarciano reconocían este lunes que "aunque se observa una mayor concienciación sobre las normas, todavía hay quien hace caso omiso", actitud con la que los agentes de la Policía Local no van a ser condescendientes. Todas las sanciones han sido tramitadas ante la Subdelegación del Gobierno y los infractores se enfrentan a una multa que va desde los 600 a los 30.000 euros dependiendo de su gravedad.

La Policía Local de Vilagarcía no es la única que se ha centrado este fin de semana en realizar controles a las entradas del municipio. O Grove, municipio turístico por excelencia, realizó controles constantes en el único acceso al municipio, donde estuvieron acompañados de la Guardia Civil. En principio, no se localizó ningún intento de romper el confinamiento, aunque no se va a bajar la guardia en los próximos días. El regidor grovense, José Antonio Cacabelos, asegura que "vamos a seguir toda la Semana Santa controlando, centrándonos en desplazamientos dentro de la provincia, pero también de otros puntos de la península".

Vilanova de Arousa es otro de los municipios de la comarca que cuenta con un buen número de segundas residencias, especialmente en la zona de As Sinas. La Policía Local de Vilanova realizó este lunes controles en esa zona para evitar la llegada de turistas en pleno confinamiento por el coronavirus.

El alcalde del municipio, Gonzalo Durán, señala que "hemos dado órdenes a la Policía Local para que realice controles en diferentes puntos con el ánimo de evitar la llegada de personas de otras latitudes; con la que está cayendo no es normal que haya gente que desafíe el confinamiento para viajar a otro lugar con el riesgo de propagar todavía más el coronavirus".