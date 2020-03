Crisis del coronavirus: El Gobierno ve el pico "muy cerca" mientras estudia trasladar pacientes entre CCAA

El Ministerio de Sanidad baraja el traslado de pacientes con coronavirus entre comunidades autónomas y para ello está en contacto con ellas para saber las necesidades que tienen y articular todo lo que haga falta.

Lo ha asegurado María José Sierra, jefa de área del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad en la rueda de prensa telemática posterior a la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, en la que ha señalado que lo que se está produciendo en estos últimos días es un traslado de material sanitario de las comunidades menos afectadas a las que lo están más.

Se trata sobre todo de respiradores que tienen las comunidades con menos pacientes en las unidades de cuidados intensivos hacia las que tienen más carga en este sentido.

Y una de las cosas que se está valorando, ha dicho Sierra, es "el posible traslado de pacientes" entre territorios: "por ello estamos totalmente en contacto, para ir viendo las necesidades y lo que haga falta, si esta en nuestras manos, intentaremos articularlo, desde luego", ha subrayado.

Precisamente, sobre la carga de las UCI el tema que "de manera aguda" más preocupa a Sanidad, la experta ha indicado que son las comunidades de Madrid y Cataluña, las que están en límite de sus capacidades, y otras se están acercando a ese punto -aunque no ha especificado cuales- pero también ha insistido en que se están habilitando más camas para estos servicios.

Sierra, que ha reconocido que hacen falta más camas en las UCI, ha querido destacar el "esfuerzo impresionante" por parte de todos los profesionales y el sistema asistencial para aumentar esa capacidad.

Además, Sierra ha señalado que se está produciendo un "cambio de tendencia" en el incremento de casos diarios de coronavirus, especialmente desde el pasado 25 de marzo.

El Ministerio de Sanidad ha confirmado este lunes un total de 85.195 casos positivos de coronavirus, 6.398 más que hace veinticuatro horas, lo que supone un incremento del 8,1 por ciento, y 7.340 fallecidos, 812 más, un ascenso del 12,4 por ciento, unos datos que muestran un cambio de tendencia, según este departamento.

En sustitución de Fernando Simón por su posible positivo por coronavirus, Sierra ha aseguardo en rueda de prensa, tras la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, que las restrictivas medidas de distanciamiento social, que se iniciaron a mediados del mes de marzo, están funcionando.

"Del 15 al 25 de marzo, el incremento era del 20 por ciento, y desde ese día es del 12 por ciento. Estos datos hay que tomarlos con muchísima cautela, pero realmente es lo que esperábamos con estas medidas de distanciamiento social tan importante. Era de esperar que al cabo de nueve o diez días se viera cierto cambio de tendencia", ha comentado.



Illa ve el pico "muy cerca"

Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado este lunes que el Gobierno está "controlando la situación" creada por la pandemia de coronavirus, a la que se está haciendo frente "de la mejor manera posible", y que trabaja "en todos los escenarios futuros", si bien no puede adelantar de momento si se ampliará el estado de alarma por otras dos semanas después del 11 de abril.

En rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, Illa ha explicado que el Ejecutivo está ahora mismo "concentrado en controlar la epidemia" y en que se apliquen todas las medidas adoptadas para erradicarla. "Evidentemente el Gobierno trabaja en todos los escenarios futuros que no son anticipables en este momento todavía", ha subrayado a la pregunta de si se contempla ya una prórroga del estado de alarma.



"Sin salud no hay economía"

Illa ha valorado este lunes el decreto del Gobierno que paraliza la actividad económica no esencial al advertir de que "sin salud no hay economía" y ha asegurado que, con los datos conocidos de contagio, "si no estamos en el pico, estamos muy cerca de él".

El ministro de Sanidad ha afirmado que con el decreto, que concede un permiso de ocho días retribuible recuperable, "no se está enfrentando salud y economía".

"Es más: para que haya economía tiene que haber salud, y por eso se ha adoptado esta medida", ha apostillado Illa, quien ha insistido en que no se puede ni se debe enfrentar salud y economía.

Para que haya salud, ha dicho, hay que derrotar el virus y es necesario adoptar esta decisión "complicada", ha señalado en referencia al decreto.



"Muy cerca del pico"

Illa ha explicado que existe una tendencia descendente en la epidemia, lo que no quiere decir que no haya una "presión importante" sobre el sistema hospitalario y sobre las UCI.

Los datos de este lunes muestran un incremento de casos del 8%, cuando hace una semana era del 15%, un 19% el martes y el 20% el miércoles 25, día a partir del cual fue descendiendo a un 18% el jueves, un 14% el viernes, un 12% el sábado y un 9% el domingo.

Para Illa, con los datos conocidos este lunes de casos de coronavirus y fallecidos, España está más cercar del "pico" de casos. "Si no estamos, estamos muy cerca".