España registra 2.182 fallecidos y más de 33.000 positivos por coronavirus

El Ministerio de Sanidad ha confirmado un total de 33.089 casos de coronavirus, 4.517 más que hace 24 horas, lo que supone un incremento del 14 %, que es aproximadamente el mismo que el día anterior, con lo que mantiene la tendencia, y se han registrado 2.182 fallecidos (462 más).



Sigue en directo toda la información sobre la crisis del coronavirus

Descenso en UCI

En el mundo

En esta tabla puedes ver los datos actualizados de #COVID19 en España por CCAA



Aquí puedes ver la situación acumulada, y la evolución por casos https://t.co/mAvrGqx4Wy#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/ff0Ej5rdP2 — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) March 23, 2020

Lo ha informado el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias,y 3.355 se han recuperado ya. Simón ha explicado que el incremento del 14% de los casos significa quey teniendo en cuenta que ha sido fin de semana y ha podido haber un retraso en las notificaciones.Harespecto al total de pacientes hospitalizados. Simón ha señalado quede que el problema se está conteniendo". Hay, como los casos dados de alta y otros "que no nos gustan y habría que controlar", como los 3.910 profesionales sanitarios contagiados.Con datos un análisis por edades del 37% de los casos, se sabe quecomo diabéticos, hipertensos, etc, pero la letalidad es más o menos equiparable a la que se observa habitualmente en la población y entra dentro de los grupos que se esperaba. Los casos activos actualmente es menor que el número de casos notificados desde el principio, porque los 1.355 curados y los 2.182 fallecidos, hace que en realidad haya algo menos de 27.000 enfermos.Además, Simón ha asegurado que llegar al pico de la pandemia "implica que tenemos que redoblar los esfuerzos para garantizar que no damos un paso atrás". "que haber implementado las medidas de una manera más relajada", ha afirmado el experto, que ha indicado que hay datos "halagüeños" de que las tendencias pueden estar modificándose porque las iniciativas están bien implantadas., es conseguir que las que tenemos se implementen bien", ha insistido Simón, que ha defendido que no se pueden tomar medidas que, de antemano, se sepa que no se van a poder cumplir.El porcentaje depor coronavirus que se encuentran, del 15 % a algo menos del 13 %, una pequeña reducción que da "cierta esperanza de que el problema se va conteniendo".Fernando Simón ha destacado el descenso del porcentaje de pacientes con estado de gravedad que requiera el internamiento en UCI en relación al número total de ingresados. El número de pacientes ingresados, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. "Respecto al total de ingresados se va reduciendo:, son pequeñas reducciones pero dan cierta esperanza de que el problema se va conteniendo", ha subrayado Simón.El experto también ha incidido en que el, es similar al de este domingo lo que, "sin lanzar las campanas al vuelo", sí que mantienen una tendencia.Simón también ha resaltado otros datos que "animan", como que más del 10 % de los enfermos han sido dados de alta. En la otra cara de la moneda,por la infección.Por otro lado, según el balance global actualizado por la Universidad Johns Hopkins, la pandemia del nuevo coronavirus , con un total de 341.365 personas contagiadas y 14.759 víctimas mortales. El número de personas que han conseguido curarse de COVID-19, la enfermedad generada por el coronavirus, asciende a 98.866., 3.274 víctimas mortales y 72.817 personas curadas. Italia continúa en segunda posición, con 59.138 contagios, 5.476 víctimas mortales y 7.042 personas recuperadas.Estados Unidos se ha situado desde este fin de semana como el tercer país más afectado por la pandemia, con un total de 35.224 casos y 471 víctimas mortales., 2.182 muertos y 2.575 personas recuperadas, según los datos actualizados a las 9.30 horas del lunes.Alemania es eldadas de alta. Irán sigue a continuación, con 21.638 positivos, 1.685 muertos y 7.913 personas recuperadas., con 676 víctimas mortales y 2.201 personas recuperadas, seguida por Corea del Sur, que durante varias semanas llegó a ser el país con más contagios del mundo después de China y que ahora tiene el brote en situación casi controlada, con 8.961 positivos, 111 muertos y 3.166 personas curadas.. Países Bajos, por su parte, acumula 4.217 casos positivos, con 180 víctimas mortales. Austria, con 3.582 personas contagiadas y 16 víctimas mortales; Bélgica, con 3.401 positivos y 75 muertos; Noruega, con 2.385 contagios y siete víctimas mortales; Suecia, Portugal, Australia, Brasil, Dinamarca, Canadá, Malasia, Israel, Turquía, República y Japón completan la lista de países con más de un millar de personas contagiadas.