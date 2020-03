Murcia pide parar la actividad no esencial y el Gobierno le dice que no es competente

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha firmado una orden, que será publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) y que ha sido enviada al Gobierno de la Nación, para exigir que cesen todas las actividades que no sean esenciales para asegurar el abastecimiento de la ciudadanía.

López Miras, que ha comenzado su comparecencia acordándose de las familias de las dos víctimas mortales por coronavirus de la Región de Murcia, ha subrayado que tras hablar con el resto de presidentes autonómicos y con Pedro Sánchez, "es el momento de actuar".

"Ya dije que no me iba a temblar el pulso para tomar medidas y no era una frase hecha. Las características de este virus hace que tengamos que tomar medidas más contundentes", en relación a esa nueva orden que entrará en vigor este lunes.

En respuesta, el Ministerio de Sanidad ha advertido a López Miras de que la orden solo puede darla la autoridad competente: Sanidad.

Así lo ha comunicado el ministerio dirigido por Salvador Illa después de que López Miras haya informado que decretaba el cierre de toda actividad económica no esencial en su comunidad para frenar la pandemia del coronavirus.

Una orden que solo, según Sanidad, puede darla este ministerio, quien es la autoridad competente.

"El Gobierno de España sigue en todo momento las recomendaciones de la OMS y reitera que ha adoptado las medidas más drásticas en Europa y de las más estrictas a nivel mundial para vencer al coronavirus", ha explicado Sanidad.

Asimismo, desde este ministerio informan de que el Gobierno llama "una vez más" a la unidad de acción entre las administraciones y que "reitera" su voluntad constante de coordinación y colaboración con las comunidades autónomas en su lucha contra la pandemia.