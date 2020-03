La Mesa del Congreso rechaza investigar a Juan Carlos I

La Mesa del Congreso ha rechazado este martes las peticiones para crear una comisión de investigación sobre presuntas irregularidades fiscales cometidas por el rey emérito. Fuentes parlamentarias han decidido descartar estas solicitudes que la semana pasada registraron por un lado Unidas Podemos y ERC, y por otro, Más País, Compromís y también ERC con el apoyo de JxCat y BNG.

Pero la oposición en la Mesa del PSOE, del PP y de Vox ha tumbado las peticiones que la Mesa ha visto este martes, así como el criterio de los servicios jurídicos al respecto. "La Mesa del Congreso ha rechazado las peticiones de comisiones de investigación relativas a don Juan Carlos I, siguiendo así el criterio de los letrados", han recalcado las fuentes.

En declaraciones a los periodistas, el diputado de Unidas Podemos y secretario del Congreso Gerardo Pisarello ha lamentado que por tercera vez se haya inadmitido a trámite una comisión de investigación sobre la Monarquía y ha considerado que le parece "muy grave" la decisión. "Lo mínimo que se podía esperar es que se investigue si el rey emérito blanqueó capital o cometió fraude a Hacienda", ha dicho el diputado, que considera que el rey Juan Carlos ya no es inviolable y que la ciudadanía no entendería que no tenga lugar "un debate político" sobre esta cuestión.

Y ha anunciado que Unidas Podemos intentará por "todas las vías jurídicas posibles" obtener esa información pues considera que el rey Juan Carlos I no es inviolable.

También el líder de Más País, Íñigo Errejón, ha indicado a los periodistas que a su juicio no se atiene a derecho "la excusa" del PSOE sobre que no se puede investigar al rey y ha dicho que seguirán insistiendo. "No es una discusión sobre Monarquía o República sino sobre instituciones y privilegios", ha asegurado Errejón.