Gabriel Rufián rechaza que se rebajen las penas por sedición y se amplíen los tipos penales

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, rechaza que en la reforma del Código Penal que está preparando el Gobierno se rebajen las penas por el delito de sedición, pero se amplíen los tipos penales. En su opinión, con esta reforma se condenaría a la siguiente generación de políticos independentistas e insiste en su apuesta es por una Ley de Amnistía.

En una entrevista con Europa Press, Rufián advierte de que si el debate de la reforma penal se hace en esos términos el Gobierno les tendrá "en frente". "No tiene ningún sentido rebajar penas a cambio de ampliar tipos, estaríamos condenando a la siguiente generación de políticos y políticas independentistas que quieren emprender otro tipo de procesos", exclama y añade: "sería muy irresponsable por nuestra parte".

El dirigente republicano catalán deja claro que ERC no ha pedido que se suprimiera el delito de sedición en el nuevo Código Penal, pero considera que se debe eliminar "porque lo pide el siglo XXI, porque es un delito decimonónico" y "no tiene sentido".

También recalca que por parte de ERC "nunca jamás verán a nadie negociar soluciones personales o proponer un intercambio de cromos", rechazando incluso la posibilidad del indulto. Esta última opción, explica, sería como reconocer que los condenados han hecho un dolo que han cometido un delito por poner urnas en colegios electorales. "Todo el mundo recuerda la respuesta de Junqueras cuando le ofrecieron el indulto, no hace falta repetir, y es poco dado a blasfemar", exclama.



"Un reset"

Su apuesta, recalca, es una Ley de Amnistía con el objetivo de "hacer un reset y empezar de nuevo". En este sentido, plantea que "se limpie el tablero" como se hizo en 1977. "Si se hizo con fascistas cómo no hacerlo con demócratas", añade Rufián quien considera que eso "tiene que llegar" porque de lo contrario "sería complicado".

Considera que esta Ley se puede hacer a pesar de que haya juristas que advierten de que no cabe en la Constitución. Argumenta que ellos también tienen "insignes juristas" que reconocen que se puede hacer una Ley de Amnistía "perfectamente" y cita al catedrático Javier Pérez Rollo, de quien asegura que no es sospechoso de ser independentista. "No tiene ninguna estelada en su casa o sí", bromea.

Añade que si cada vez que les dicen que algo no cabe en la Constitución les dieran un caramelo, tendrían el despacho lleno. Y atribuye el rechazo a esta Ley a una "cantinela". "Decir que algo es ilegal, que algo político no se puede hacer porque es ilegal o incluso inconstitucional es una respuesta más propia de un tertuliano de bar que de un político o de un estadista", justifica.