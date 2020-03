Los clubes deberán acatar los partidos a puerta cerrada

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha señalado este miércoles que "cualquier club" de baloncesto o de fútbol "deberá acatar" la decisión de celebrar a puerta cerrada los partidos en los que haya afluencia de aficionados procedentes de zonas de riesgo por el coronavirus, como el norte de Italia.

La decisión, adoptada de acuerdo con las comunidades autónomas, el Consejo General de Deportes y las autoridades deportivas, afecta, en principio, al partido de la Liga de Campeones entre el Valencia y el Atalanta de Bérgamo, el próximo 10 de marzo, y el de la Liga de Europa entre Getafe e Inter de Milán, el 19 de marzo.

Pero también al encuentro de baloncesto entre el de Eurocup Femenina entre el Girona y el Venezia, el 19 de marzo, y el del Valencia Basket con el Armani de Milán de Euroliga, el 5 de marzo, cuyo club ha informado de que no habrá seguidores del equipo italiano y no se dan las condiciones para que no haya público, por lo que se podrá jugar "con normalidad".

A este respecto y en declaraciones a Onda Cero, Illa ha dicho que, en principio, este partido entra dentro de la decisión adoptada y ha señalado que si "hubiera alguna justificación que acreditara que no es así se analizará en detalle", si bien ha confiado en la comprensión del club valenciano.

El ministro ha dicho que no tiene conocimiento de que haya otra investigación retrospectiva de muestras de personas fallecidas a causa de una neumonía sin origen conocido, como se hizo en Valencia, que confirmó la muerte de un paciente por coronavirus el pasado 13 de febrero y que se conoció ayer.

Illa ha apuntado que dado el tiempo transcurrido desde el fallecimiento, el periodo de incubación de la enfermedad para las personas de su entorno ya ha superado los 14 días. "Si hubiera tenido que pasar algo, ya hubiera pasado", ha afirmado.

El ministro ha asegurado que "de momento" en España no se va a adoptar una decisión como la de Francia de prohibir los eventos de más de 5.0000 personas que tengan lugar en un recinto cerrado, ya que "no procede", según los expertos.

Illa ha recordado que ayer también se recomendó la cancelación de todos los congresos, seminarios y encuentros en los que participen profesionales sanitarios, porque se necesita "que estén en situación de máxima disponibilidad".

Preguntado sobre el centenar de profesionales sanitarios del País Vasco en aislamiento domiciliario por haber tenido contacto con infectados, ha recalcado que "la asistencia está garantizada en todas las comunidades autónomas".

El ministro ha subrayado que los ciudadanos deben tener la confianza de que el ministerio y las comunidades conocen "la verdadera dimensión del la situación" del coronavirus en España y ha agregado que "estamos en condiciones de poder contener la situación de momento".