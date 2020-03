Sanidad estudia cerrar los colegios y acotar movimientos en ciertas zonas de Madrid y País Vasco

El Ministerio de Sanidad, junto con las Comunidades Autónomas, está estudiando si conviene elevar las medidas de control para hacer frente al coronavirus, que ha afectado ya a más de 100 personas en España, de las cuales, entre cinco y diez están graves. En concreto, a las autoridades les preocupan los brotes que han surgido en Madrid, especialmente en Torrejón de Ardoz, y en el País Vasco, donde está ingresada una doctora en el hospital de Txagorritxu de Álava, en Vitoria, que no se sabe cómo fue contagiada. Por ello, según ha explicado el director del centro de alertas y emergencias del Ministerio, Fernando Simón, se está barajando llevar a cabo "restricciones relacionadas con agrupamientos de personas en alguna zona concreta de Madrid y del País Vasco".

Simón no ha querido precisar exactamente en qué consistirían esas medidas, con el argumento de que se informará en su momento porque tienen un "impacto socioeconómico importante, que no es fácil de asumir por la sociedad", pero ha dejado caer que podría tratarse de "cierres de escuela", "opciones de teletrabajo", "reducir la movilidad de las personas" que viven en estas zonas para evitar que el virus se expanda a otras áreas y "reducir los eventos masivos", como ya han hecho países del entorno como Francia y Alemania.

Asimismo, las autoridades sanitarias están estudiando la posibilidad de "incrementar la sensibilidad de los sistemas de vigilancia", para valorar si se está "escapando la transmisión" en las zonas mencionadas, realizando, por ejemplo, más controles a la población para determinar si sufre o no coronavirus, lo que "conlleva recursos importantes", tiene "repercusiones en los servicios asistenciales y aumenta la percepción de riesgo en la población". Esta tarde hay una nueva reunión de seguimiento de la enfermedad procedente de China donde se valorará si se adoptan ya o no las nuevas medidas.

Por el momento, la recomendación básica de Sanidad y en la que ha insistido mucho este lunes Fernando Simón es que la población extreme las "medidas básicas de higiene" y todos aquellos que tengan "sintomatología respiratoria" no acudan a eventos masivos, como las manifestaciones feministas del 8-M, que tendrán lugar el próximo domingo. "Hay que ir con las manos lavadas, tratar de no toser, no sólo por el coronavirus, sino en cualquier momento", ha precisado.