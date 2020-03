Casado acusa a Sánchez de dejar hacer a Puigdemont "lo que le da la gana"

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras saldrá de permiso de la prisión porque el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "lo permite" cuando, a su juicio, la Fiscalía podría recurrir esa salida. Además, ha señalado que al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, "le deja hacer lo que le da la gana" -tras el acto multitudinario con independentistas en la localidad francesa de Perpiñán- en vez de "traérselo a España para que rinda cuentas a la Justicia".

"Pedro Sánchez está blanqueando a una persona que dice que va a volver a dar un golpe a la legalidad, que está insultando a la democracia española y que está fugado de la Justicia española", ha declarado Casado, después de que Puigdemont llamara el sábado a preparar la "lucha definitiva" en ese acto con independentistas organizado por el Consell per la República, junto con la ANC y Òmnium Cultural.

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Casado ha afirmado que éste es "un problema muy serio" porque Sánchez "los ha normalizado como sus socios políticos". "Mientras Puigdemont con Torra está dando este tipo de mítines en Perpiñán, Sánchez tres días antes se reunía con Torra en Moncloa y le agasajaba para que le apruebe los Presupuestos", ha manifestado, en alusión a la mesa de diálogo entre el Gobierno de España y el Govern catalán que se constituyó el pasado miércoles.



La Fiscalía podría recurrir los permisos

El presidente de los 'populares' ha señalado que Oriol Junqueras y Raül Romeva "salen de permiso penitenciario porque Sánchez lo permite". "La administración penitenciaria depende de los políticos", ha declarado, para añadir que prisiones es "una administración transferida a la Generalitat" pero la Fiscalía "depende del Gobierno".

En este punto, ha indicado que la Fiscalía, órgano al que ha situado a la exministra Dolores Delgado, es el "órgano que podría recurrir la salida de prisión de estas personas". "Vaya si depende del Gobierno que ha puesto a Lola Delgado de fiscal general del Estado, que era una diputada socialista", ha abundado, para acusar de nuevo al Ejecutivo de estar "blanqueando" a estos dirigentes independentistas.

Casado ha recordado que en campaña electoral Sánchez prometió "traer a Puigdemont a España para rendir cuentas ante la Justicia", recuperar el delito de referéndum ilegal y acabar con el adoctrinamiento y la propaganda independentistas en medios públicos. "No ha hecho nada. Todo lo contrario", ha resaltado. Así, ha subrayado que la ley educativa que pretende aprobar el Gobierno "deja la enseñanza del español en manos de la Generalitat" .



"El virus del nacionalismo"

Casado ha afirmado que a Puigdemont "le deja hacer lo que le da la gana", "en vez de traérselo a España para que rinda cuentas a la Justicia". En este sentido, ha agregado: "Solo le falta traerlo a España para acompañarle en las elecciones catalanas", ha ironizado, para recriminar al Gobierno que no se haya quejado ante las autoridades francesas por "permitirle hacer ese acto en Perpiñán".

"¡Alguien se piensa que alguien permitiría a unos independentistas corsos hacer este acto en Italia!", ha exclamado, para señalar que la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha mandado una carta a su homólogo protestando por ese acto de Puigdemont.

El líder del PP ha asegurado que el problema del independentismo no es solo español sino europeo. "El virus del nacionalismo radical es un viejo fantasma de la Europa del último siglo", ha manifestado, para añadir que cuando los nacionalismos y los populismos vuelven a "resurgir" el "problema es de toda la Unión Europea".



Tiende la mano a Sánchez para aprobar los PGE

El líder del PP ha recordado que Sánchez ha sido nombrado presidente del Gobierno "gracias a los de Bildu, a los de ERC y a los comunistas de Podemos" y ahora "pretende perpetuarse en el poder tres años más" aprobando las cuentas públicas con los votos de aquellos que quieren "romper la unidad nacional".

Casado ha señalado que el PP tiende la mano a Sánchez para aprobar esos PGE con su partido si rompe con los independentistas y los "extremistas", ya que, según ha recalcado, su formación es el partido "moderado, que está en la centralidad". A su entender, ahora no tiene "excusas" para decir que "no le ha quedado más remedio" pero no lo hace porque "en el fondo está a favor de la plurinacionalidad, de la nación de naciones y de la asimetría de España".



El PNV y la gestión de la Seguridad Social

El presidente del PP también ha acusado a Sánchez de haber ofrecido al PNV la gestión de la Seguridad Social, "rompiendo" así la caja única, lo que provocará a su juicio que haya "pensionistas de primera y de segunda". De hecho, ha destacado que con esta actuación el presidente del Gobierno apuesta por una "España desigual", excluyendo a la mitad del país que es de centro derecha y creando "muros y fracturas" que "ya se habían superado".

Asimismo, se ha quejado de que, en el caso del vertedero de Zaldibar (Vizcaya), con dos personas desaparecidas, no haya sucedido nada porque la izquierda y los nacionalistas tienen "patente de corso" y se ha preguntado qué hubiera pasado si esto le hubiera ocurrido al PP.