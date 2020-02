Pablo Casado ve Euskadi y Galicia como un paso hacia el pacto nacional con Cs

El Partido Popular considera que las elecciones autonómicas anticipadas en el País Vasco y Galicia son "un paso fundamental" hacia el "objetivo" de mantener la coalición con Ciudadanos cuando sean convocadas elecciones generales, según ha dicho este martes el presidente del PP, Pablo Casado.



También este martes la nueva presidenta interina del PP Vasco, Amaya Fernández, ha mantenido en Madrid una reunión de trabajo con Pablo Casado, con quien ha coincidido en que el proyecto popular en Euskadi, que acude a los comicios en coalición con Ciudadanos, es la "única alternativa al nacionalismo y a la izquierda".



El propio Casado ha desvelado este encuentro mediante un mensaje en Twitter, en el que se ha mostrado convencido de que las encuestas de los últimos meses para las elecciones vascas del próximo 5 de abril "serán superadas con el esfuerzo de todos" y ha afirmado que el candidato del PP a lehendakari, Carlos Iturgaiz, "es un gran defensor de la Constitución y la libertad".







Hoy me he reunido con Amaya Fernández y hemos compartido el proyecto del @PPVasco como única alternativa al nacionalismo y a la izquierda. Carlos Iturgaiz es un gran defensor de la Constitución y la libertad. Las encuestas de estos meses serán superadas con el esfuerzo de todos. pic.twitter.com/oSr4wZd2vf — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) February 25, 2020

"Muy atractiva"

Por su parte, Iturgaiz , con los que ha abordado las principales líneas de la campaña electoral.Pablo Casado, ha justificado la coalición con Ciudadanos: ", y estas elecciones anticipadas en Galicia y en el País Vasco eran un paso fundamental para llegar a ese objetivo", ha afirmado el líder del PP después de reunirse con el presidente de la Xunta de Galicia y candidato a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, que ha protagonizado en Madrid un desayuno informativo.Casado ha afirmado queservirán para "contraponer dos modelos": por una parte, el constitucionalismo, y por otro, "el nacionalismo y la izquierda radical".Este encuentro se ha producido después de que Alfonso Alonso , a quien el día anterior Casado había comunicado que no contaba con él para encabezar la candidatura del partido a lehendakari, puesto en el que ha sido sustituido por el expresidente regional del partido Carlos Iturgaiz.La crisis se había desatado después de que, en la que él no había participado, colocar a miembros de este partido en puestos de salida de las candidaturas al Parlamento vasco.Durante el desayuno informativo que ha protagonizado en Madrid, Núñez Feijóo ha lamentado "profundamente" que Alonso,y ha confiado en que "reconsidere" su decisión, mientras que, respecto a la "trazabilidad de Carlos Iturgaiz" ha señalado que no tiene "nada que decir" y ha remarcado su incuestionable compromiso con el constitucionalismo vasco y con la Constitución española en Euskadi.También ha lamentado "profundamente" la dimisión de Alonso la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, quien ha considerado que si bien "se equivocó en algunas cosas, está mal que se vaya y ahora se equivoca yéndose".Quien sucedió a Alfonso Alonso en la alcaldía de Vitoria, Javier Maroto, actualmente portavoz del PP en el Senado, ha defendido desde Valladolid la candidatura de Iturgaiz para las elecciones vascas porque representa unapara personas que no hayan votado a su partido en otras ocasiones, incluso "socialdemócratas constitucionalistas".Antes su reunión con Casado, Amaya Fernández ha señalado, en una entrevista en TVE, que Iturgaiz "va a contar con la lealtad, el cariño y el respaldo" de su formación, que está, un "proyecto trasversal" de "todos aquellos que defienden el constitucionalismo".El Gobierno Vasco, por medio de su portavoz, Josu Erkoreka, ha expresado su interés en conocer el programa en el ámbito del autogobierno vasco con el que la coalición PP+Cs concurrirá a las elecciones vascas.El portavoz del PNV en el Congreso,, "absolutamente dirigido desde la cúpula", al referirse a la destitución de Alonso como candidato a lehendakari y ser sustituido por Iturgaiz.También ha opinado sobre este asunto su homólogo de Vox en el Congreso, Iván Espinosa, quien ha advertido de quea pesar de que el partido de Santiago Abascal tiene la mejor opinión sobre el candidato popular a lehendakari.El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián , ha afirmado, en relación con la dimisión de Alonso, que en el PP ya ha dimitido más gente "por moderada que por corrupta".La retirada de la vida política de Alonso no será completa hasta que se constituya un nuevo Parlamento Vasco. El actual está disuelto tras la convocatoria de las elecciones autonómicas, pero él forma parte de la Diputación Permanente, el órgano que trata los asuntos urgentes durante los periodos entre sesiones o entre legislaturas.