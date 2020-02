Sanidad amplía las zonas de riesgo del coronavirus

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado este martes ampliar las zonas de riesgo del coronavirus, además de China, a Japón, Corea del Sur, Singapur, Irán y norte de Italia, a las que recomienda no viajar, así como reforzar las medidas de prevención "pensando en un escenario de contención".

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dado cuenta en rueda de prensa de lo acordado en el Consejo Interterritorial de Salud, convocado de manera urgente, tras el brote de coronavirus que afecta a Italia, donde ya hay 283 afectados y siete fallecidos.

En España, en este momento solo hay cuatro casos confirmados, dos de ellos en Tenerife, un matrimonio de turistas italiano, uno en Cataluña, una mujer de 36 años de la misma nacionalidad y residente en Barcelona, y otro en Castellón que ha sido hospitalizado en Vila-real sin que por el momento se sepa cómo se ha contagiado.

Illa ha subrayado que no hay transmisión comunitaria acreditada en España "y que se sigue pensando en un escenario de contención", por lo que "lo más eficaz es reforzar las medidas de detección precoz", ha insistido.

Se ha acordado ampliar la definición de caso a nuevas zonas de riesgo: toda China, Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán y cuatro regiones del norte de Italia como Lombardía, Véneto, Piamonte y Emilia Romaña.

Se recomienda a los ciudadanos que no viajen a estos lugares, aunque no se prohíbe, ya que ni la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni la Unión Europea (UE) han emitido ninguna orden de restricción, pero "consideramos más conveniente que en caso de que no sea imprescindible es mejor no viajar", ha dicho Illa.



Neumonía

El ministro ha explicado que todas aquellas personas que presenten síntomas de una enfermedad respiratoria grave y en los 14 días anteriores hayan estado en alguna de estas zonas "han de ser consideradas posibles casos". Por tanto, deben contactar con los servicios de salud y someterse a las pruebas para determinar si tienen el coronavirus.

Además, todas las personas ingresadas y que presenten enfermedades respiratorias graves, como neumonía, por causa desconocida, serán también sometidas a análisis.

El Ministerio y las comunidades han acordado asimismo que los ciudadanos españoles que estén en zonas de riesgo por diferentes motivos deben atender los consejos de las autoridades de las zonas en cuestión, ha dicho Illa.

Estas medidas de detección precoz son las que, según los expertos, "se han demostrado más eficaces", ha apuntado Illa, quien ha precisado que también se va a aumentar la sensibilización.

Para ello, se van a reforzar las medidas de información que se les va a dar a los pasajeros en puertos y aeropuertos, algo que ya se ha acordado con el Ministerio de Fomento, AENA y Puertos de Estado. Además, se van a preparar piezas informativas para difundir en los aviones que aterricen en España, especialmente los que procedan de las zonas de riesgo.

En la reunión, según el ministro, se han analizado escenarios futuros frente al coronavirus en el caso de que el seguimiento diario de la epidemia recomendara tomar medidas adicionales, si bien ha considerado que aun no ha llegado ese momento.

El ministro ha puesto de manifiesto "el muy buen trabajo" de coordinación con las comunidades autónomas y el "papel relevante y fundamental" que éstas están jugando en este asunto.

Sanidad ha decidido, asimismo, duplicar las reuniones del Comité de seguimiento y evaluación del coronavirus, que de ahora en adelante, además de celebrarse por la mañana, lo harán también por la tarde. Este Consejo ha culminado una jornada que comenzó esta mañana con la distintas reuniones, entre ellas, la de la Comisión Interministerial sobre el coronavirus, que ha presidido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El jefe del Ejecutivo ha recomendado a la ciudadanía tener "tranquilidad y confianza" al asegurar que el sistema de salud pública es "extraordinariamente sobresaliente" ante este tipo de situaciones.