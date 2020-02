Casado "forzó" el pacto PP-Cs en el País Vasco con vistas a las próximas generales

El presidente del PP, Pablo Casado, ha advertido este miércoles de que "forzar" una coalición electoral entre Partido Popular y Ciudadanos ante las elecciones del próximo 5 de abril era un "paso fundamental" porque, según ha subrayado, el objetivo debe ser "ir juntos" a las próximas elecciones generales y poder "echar" a Pedro Sánchez de la Moncloa.

De esta forma, Casado ha querido zanjar la crisis interna abierta estos días en las filas del partido tras apartar a Alfonso Alonso como candidato a lehendakari en los comicios vascos, después de que hubiera expresado su rechazo a los términos del acuerdo firmado con el partido naranja para concurrir juntos en coalición en el País Vasco.

Tras asistir a la conferencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, organizada por el Fórum Europa, Casado ha recordado que se presentó a las primarias del PP en junio de 2018 con un discurso que tenía como "pilar básico" volver a "aglutinar el espacio del constitucionalismo" para poder desalojar de Moncloa a Pedro Sánchez, que había "pactado una moción de censura con los socios más radicales en cualquier gobierno de la historia de España".

"Por eso, creo que es fundamental que Cs y el PP por primera vez seamos capaces de forzar una coalición preelectoral, que espero que sea tan exitosa como esa plataforma que tuvimos con UPN en Navarra, que nos dio la alcaldía de Pamplona y que nos situó como primera fuerza en la comunidad foral", ha enfatizado.

Casado ha recalcado que en las generales del 10 de noviembre PP y Cs lograron "más votos" que la izquierda pero menos escaños, lo que hizo que no pudieran gobernar. "No quiero esperar a una tercera ocasión -tras ser derrotado en las generales de abril y noviembre por Sánchez-. Tenemos que ir juntos cuando se convoquen las próximas elecciones generales. Y estas elecciones anticipadas en Galicia y País Vasco eran un paso fundamental para llegar a ese objetivo", ha resaltado.



Aviso de Feijóo a Ciudadanos



Por su parte, Feijóo ha avisado a Ciudadanos de que no puede "utilizar el vehículo" del Partido Popular para lograr escaños en el Parlamento gallego en las elecciones del 5 de abril y luego "desunir a los cinco minutos" para forzar tener un grupo propio. Según ha subrayado, los gallegos no les "perdonarían" ese hecho y que lo que ha motivado "la unidad y la estabilidad política se convierta después en "división e inestabilidad".

"Si el objetivo es unir, no se puede unir a los cinco minutos porque si no los gallegos no nos perdonarían una coalición", ha declarado Feijóo, en un momento en que está abierto el plazo para negociar las listas electorales hasta el 1 de marzo. Por eso, ha insistido en que lo que no puede pasar es que Cs apele al "paraguas de la unión y la estabilidad" y "finalizado el periodo electoral constituir un grupo independiente". Sobre Vox, ha indicado que "honradamente" no prevé que logre representación parlamentaria en Galicia.

Feijóo se ha pronunciado así en en desayuno organizado por el Forum Europa, al que han asistido el presidente del PP, Pablo Casado, el secretario general de la formación, Teodoro García Egea, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, y otros miembros de la cúpula popular como Cuca Gamarra o Ana Beltrán. También han asistido el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y la vicepresidenta del Congreso y diputada gallega Ana Pastor.

El presidente de la Xunta ha admitido que el acercamiento entre PP y Cs es "una buena noticia" pero ha recordado que es un partido que "cambia de opinión demasiadas veces". De hecho, ha recordado que el "germen de la moción de censura contra el Gobierno" de Mariano Rajoy fue Ciudadanos.