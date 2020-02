Laya calma a Marruecos por la cita del número 2 de Iglesias con una "ministra" saharaui

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha asegurado a Marruecos que España mantiene su posición sobre el Sahara tras una llamada de su homólogo marroquí después de una reunión de Nacho Álvarez, número dos del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, con una representante del Frente Polisario.



Según ha explicado la propia González Laya en Twitter, el ministro de Exteriores marroquí le llamó para preguntarle sobre una entrevista que mantuvo el viernes en el ministerio el secretario de Estado de Asuntos Sociales, Nacho Álvarez, con Suilma Hay Emhamed Salem, responsable de Asuntos Sociales de la República Árabe Saharaui Democrática.



La llamada se produjo después de que Álvarez informase de ese encuentro con Suilma Hay Emhamed Salem en las redes sociales, en las que se refirió como "ministra", término que ha provocado la susceptibilidad de las autoridades marroquíes.



"La posición de España sobre Sahara Occidental no ha cambiado, es política de Estado", aseguró González Laya a su homólogo marroquí.



Llamada de mi homólogo marroquí sobre entrevista del Secretario de Estado de Asts Sociales con representante de Frente Polisario. He aclarado que

- artículos publica2 no reflejan la posición del gobierno

- posición de ???? sobre #SaharaOccidental no ha cambiado, es políca de Estado — Arancha González (@AranchaGlezLaya) February 23, 2020

y apoya los esfuerzos del Secretario General de Naciones Unidas para alcanzar una solución pacífica en el marco de resoluciones del Consejo de Seguridad de a ONU, trasladó la ministra.Fuentes de la Secretaría de Asuntos Sociales han explicado a la Agencia Efe que la representante del Frente Polisario llegó a España invitada por la ONCE dentro de su programa de apoyo a la discapacidad en los(sede del Frente Polisario).En el marco de esa visita, desde la ONCE se llamó a la Dirección General de Discapacidad, dependiente de la Vicepresidencia de Derechos Sociales dirigida por Iglesias, para informarle de la conveniencia de mantener un encuentro sobre los problemas visuales de los niños que viven en los campamentos.Ante esta petición, se organizó una reunión con Nacho Álvarez, como responsable de estos asuntos en el ministerio, a la que también asistió el directo general de la Fundación ONCE. Según las fuentes,y no se expresó apoyo alguno a la causa saharaui.Desde la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales han reiterado que la posición del Gobierno respecto al Sahara es la expresada por la ministra de Exteriores y han asegurado que no hay ningún cambio en ese sentido.Así lo ha asegurado también en la Cadena Ser el vicepresidente segundo del Gobierno,, quien ha afirmado que, "como no puede ser de otra manera, la posición de España respecto al Sahara está determinada por Exteriores". Iglesias ha corroborado que el encuentro con la representante del Frente Polisario se produjo a petición de la ONCE para ayudar a personas invidentes.