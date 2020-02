Valerio: "No me imagino al PP fuera de un acuerdo en el Pacto de Toledo"

La exministra de Trabajo y presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio, ha confiado en que el PP esté en un acuerdo de recomendaciones en el Pacto de Toledo y ha pedido consenso para llegar a un "mínimo común denominador" en la reforma que necesita el sistema de pensiones.

Valerio, que asumió la semana pasada la presidencia de la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso, ha recordado en el programa Parlamento de RNE este sábado que el PP ya estuvo en el preacuerdo de renovación de las recomendaciones que casi se cerraron en la XII Legislatura. "Ahora mismo no me cabe en la cabeza imaginar o pensar que no esté el PP...no me imagino al PP estando fuera de ese acuerdo de las recomendaciones del Pacto de Toledo. No vería motivo", ha afirmado.

La exministra, que acude a la comisión con afán de consensuar los diferentes posicionamientos políticos, también ha recordado que uno de los retos será la derogación del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) del 0,25 % que, junto con el Factor de Sostenibilidad, aprobó el gobierno del PP en 2013, sin consenso.

En este sentido, ha señalado que "el propio PP se dio cuenta de que esa ley no garantizaba la suficiencia y sostenibilidad de las pensiones" toda vez que en los Presupuestos Generales de 2018 pactó con el PNV revalorizar las pensiones conforme al IPC ese año y "dejar en suspenso" su propio indicador. "El PP ya hizo una enmienda de devolución de su indicador", ha considerado la exministra, tras recordar que en 2019 y 2020 también se han revalorizado conforme a la inflación.



IPC real

La recomendación segunda del Pacto de Toledo que vinculaba la actualización de la pensión al IPC real fue apoyada en la XII Legislatura por todos los partidos políticos, a excepción de ERC, que se desmarcó porque -en su opinión- la redacción no garantizaba que la actualización fuera revisable anualmente en cualquier circunstancia económica.

Valerio ha reiterado que las nuevas recomendaciones deben partir de las casi cerradas tras dos años de debate y ha señalado que su pretensión es que se alcance unos puntos en común, un "mínimo común denominador" para que el acuerdo pueda ser aprobado en Comisión y en Pleno y llevado a los ministerios correspondientes para implementar las reformas.

Ha eludido criticar a Unidas Podemos por romper el acuerdo en el Pacto de Toledo en febrero de 2019 al presentar más votos discrepantes de los que habían anunciado y justo antes de convocarse las elecciones generales. "Lo que ocurrió es humano; que cuando se convocan elecciones todos entran en clave electoral y Unidas Podemos planteó más objeciones de las pactadas con el PSOE. Luego PP y Cs se apuntaron a esa idea", ha señalado.