La ministra de Exteriores dice que "Guaidó es dos cosas a la vez"

La cultura popular está llena de dualidades: una de cal y otra de arena, en misa y repicando... La política y la diplomacia, más ante situaciones complicadas, es capaz de obrar el milagro de la fusión. Este jueves en la sede de Naciones Unidas en Nueva York la ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, ha asegurado que "el señor (Juan) Guaidó es dos cosas a la vez: un presidente encargado y líder de la oposición en Venezuela".

Las palabras de González Laya llegan dos días después de que el presidente Pedro Sánchez se refiriera a Guaidó como "líder de la oposición", una reducción respecto al reconocimiento como presidente encargado. Y con ellas la titular de Exteriores ha tratado de zanjar la polémica, asegurando que es tanto lider de la oposición como presidente encargado, un título que ha recordado que "se hizo a medida de la situación en Venezuela" y ha sido "reconocido por una parte importante de la comunidad internacional, incluida España".



Terminología

La ministra ha intentado también superar la polémica sobre "terminología" y ha abogado por buscar "más consensos" dentro de Venezuela para celebrar elecciones, así . "Ahí es donde quiero que tengamos un poco más de discusión, tanto en España como fuera con nuestros socios internacionales, pero por ahora tengo más éxito con mis socios internacionales que dentro de España", ha dicho.

González Laya también ha explicado que otro de los focos para el Gobierno es intensificar la colaboración no solo con Venezuela sino también con los países vecinos que están recibiendo la "llegada masiva" de venezolanos, una realidad que ha definido de "crisis que está alcanzando proporciones preocupantes".

La ministra ha minimizado también el impacto que pueda tener en las relaciones con Estados Unidos el episodio del encuentro en Barajas del ministro José Luis Ábalos con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, ante el que Washington mostró su incomodidad. "Creo que la relación de España con EEUU es profunda, es una relación sólida y que se cultiva día a día", ha dicho. "Estoy convencida de que esa solidez va a seguir manteniéndose ahora y en el futuro".

Sobre este asunto se ha pronunciado también este jueves la UE, que descarta que haya razones para indagar sobre el tratamiento que dio España a Delcy Rodríguez a su paso por el aeropuerto de Madrid y sobre cómo aplica las sanciones impuestas a nivel europeo, indicaron fuentes comunitarias.



"No es suficiente"

"No creemos que haya que hacer ese análisis conjunto de cómo los Estados miembros aplican las sanciones. Francamente, lo que ha ocurrido en Madrid no creemos que sea suficiente para hacerlo", señalaron.

Los Estados miembros mantienen por unanimidad medidas restrictivas contra autoridades venezolanas por su papel en la represión interna del país, entre ellas Rodríguez, y son los propios países los que deben velar por su cumplimiento -en el caso de España, el Ministerio de Exteriores- al no tratarse esa política de sanciones de "ley europea", recordaron a Efe.

Por ello, la Comisión Europea no tiene un papel en el seguimiento de la política de sanciones diplomáticas. "Las sanciones no las establece la CE. Forman parte del trabajo del Consejo. No es ley europea. Por ello, la CE no tiene nada que hacer. No puede iniciar un procedimiento de infracción", explicaron las fuentes, que precisaron que la implementación y control de esas sanciones "corresponde a los Estados miembros".

En todo caso, cabría la posibilidad de "analizar si la aplicación es homogénea" a nivel de Europa, una suerte de "análisis de conjunto para ver si la aplicación es uniforme", pero siempre "viendo lo que hacen todos" y no escrutando "un caso concreto". En cualquier caso, en Bruselas no ven razones para iniciar tal evaluación.

"El Gobierno español dice que no hubo ninguna irregularidad. Si el Gobierno español lo dice, nos lo creemos", apuntaron las fuentes, en referencia a las declaraciones de miembros del Gobierno ante medios de comunicación o en el Congreso de los Diputados asegurando que Rodríguez "no entró en territorio español".