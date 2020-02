Cs acusa a Feijóo de rechazar la unidad por "cálculos electorales"

El presidente del grupo de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha acusado este sábado al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, de rechazar la unidad constitucionalista por "cálculos electorales" o por preferir acercarse al independentismo.

En su visita a la Feria de la Candelaria de Molins de Rei (Barcelona), Carrizosa ha apoyado la idea lanzada el viernes por la portavoz de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas, que propondrá a la dirección de su partido que en Galicia, País Vasco y Cataluña busque alianzas con las formaciones constitucionalistas, sin incluir a Vox.

Anoche, el líder del PSC, Miquel Iceta, rechazó con rotundidad una coalición con el PP y Cs y se postuló como el único candidato que puede ganar al independentismo en las próximas elecciones.

Carrizosa ha denunciado tanto los recelos de Núñez Feijóo como el rechazo explicitado públicamente por Iceta: "Lamento que, unos por cálculos electorales y otros porque prefieran arrimarse más al independentismo", hayan enfriado la perspectiva de una alianza constitucionalista en Galicia y Cataluña.

Según Carrizosa, este "pacto transversal entre fuerzas constitucionalistas" en Galicia, País Vasco y Cataluña sería una fórmula electoral excepcional "en tres sitios en los que el nacionalismo y el populismo son un peligro para convivencia".

Mientras Carrizosa atendía a los medios, un hombre se ha acercado para insultarlo, con gritos como "asqueroso" o "vete de aquí", a lo que el líder de Cs en el Parlament ha respondido denunciando que "algunos intolerantes no saben respetar las opiniones ajenas".

"Me gustaría que Iceta estuviese al lado de los que somos insultados y vejados por la población intolerante, y no solo hablando con los intolerantes", ha añadido.

También ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a hablar con Cs y no con "los que insultan a los políticos por sus ideas".

Por ello, ha pedido que "no se reúna" el próximo 6 de febrero con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y sí lo haga con Cs, primer partido en el Parlament.

Según Carrizosa, Sánchez no debería dejar que los independentistas "marquen los tiempos, se rearmen y elijan el mejor momento para romper España", sino que debería "decir al expresidente Torra que ya no es presidente" y que "no puede convocar las elecciones".

A su entender, el anuncio de Torra de adelantar las elecciones tras la aprobación de los presupuestos catalanes es una "convocatoria electoral 'fake', una cortina de humo para continuar atornillado a su escaño".

Y ha considerado "lamentable" que Sánchez "desautorice al Tribunal Supremo y a la Junta Electoral Central y quiera reunirse con Torra".

"Cs hará todo lo que políticamente esté en su mano y jurídicamente proceda, para evitar que Torra siga atornillado" en el poder, ha añadido.