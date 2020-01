Igea lidera una plataforma de críticos en Cs que rechaza los pactos con el PP

Críticos de Cs, liderados por Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, han presentado este viernes la plataforma Ciudadanos Eres Tú, con la que piden modificar los Estatutos del partido en la Asamblea General de marzo, para que haya más "democracia interna" y más peso de los afiliados, y rechazan las alianzas con el PP que Inés Arrimadas ha dicho que buscará.

Al acto de presentación en Barcelona han asistido Igea, que lidera la corriente de críticos; algunos de los cofundadores del partido, como Xavier Pericay, Ferran Toutain y Félix Pérez Romera; diputados del Parlament de Catalunya, como Sergio Sanz, Antonio Espinosa, María Valle y Carmen de Rivera, y otros cargos electos, como la portavoz en las Cortes de Castilla y León, Ana Carlota Amigo.

Han presentado su manifiesto, que defiende que Cs debe aprovechar la Asamblea General para "introducir cambios y reformas para fortalecer el partido ante los retos del futuro" profundizando en la democracia interna de la formación y con mayor participación de los afiliados.

"Los afiliados quieren tener más voz y más capacidad de decisión porque el partido somos todos, porque Cs eres tú", reza el texto, que plantea varios cambios a los Estatutos de la formación, como garantizar que los afiliados sean claves en decisiones internas y nombramientos de los cargos territoriales, aunque apuntan que no quieren 'baronías', en referencia a una de las acusaciones que la portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, hace a Igea y al resto de críticos.

También defienden una mayor rendición de cuentas, mejorar el sistema de primarias y ampliar el sistema de "pesos y contrapesos internos" a través de un Consejo General que represente más la pluralidad interna de la organización y una Comisión de Régimen Disciplinario y una Comisión de Garantías plenamente independientes de la Ejecutiva.



Crítica al funcionamiento interno

Durante el acto, han intervenido Pericay, Amigo, Sanz, Valle y Espinosa, entre otros, que han atribuido la debacle electoral de Cs en las elecciones generales no solo a la estrategia del partido, sino también a la organización interna: "Hay una serie de relaciones internas en el partido que impiden que haya cualquier debate" y las decisiones se toman entre cinco y seis personas, ha criticado Pericay.

Por eso, abogan por cambiar las estructuras de Cs y hacerlas más transparentes para que haya más debate interno, y, aunque han reivindicado a Arrimadas como una buena candidata, han señalado la necesidad de más alternativas: "Lo que no puede ser es que no podamos presentar a otros candidatos que hay en el partido porque no guste la forma de modificar el partido", ha añadido Amigo.



Rechazo de Catalunya Suma

Espinosa ha hecho referencia a la propuesta de Arrimadas de negociar con el PP para presentarse conjuntamente a las elecciones autonómicas de Cataluña, País Vasco y Galicia, una iniciativa que ha tachado de error porque hace a Cs "subalternos" de los populares.

Y ha subrayado que el partido naranja nació para diferenciarse del PP, mientras que una coalición de este tipo desdibujaría esta voluntad fundacional.



Igea: "Quiero ser superrespetuoso"

En declaraciones a los medios antes del acto, Igea también ha reprochado que esta propuesta se haga pocas semanas antes de la Asamblea General y ha reiterado que se debería plantear ahí para debatirlo con los militantes: "Lo que toca, si queremos plantear esto, es presentar una enmienda a la ponencia de estrategia", y ha asegurado que quiere reunirse con Arrimadas.

Igea ha rechazado presentar todavía una eventual candidatura a las primarias para enfrentarse a Arrimadas, ya que considera que hay que respetar los tiempos y el reglamento de la Asamblea General: "Quiero ser superrespetuoso", y ha defendido que ahora es el momento de debatir con las agrupaciones y saber qué estrategia necesita el partido, para después elegir los líderes.