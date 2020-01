Sánchez espera que la UE tenga una relación "lo más estrecha posible" con Reino Unido

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado este jueves al negociador jefe de la UE para el Brexit, Michel Barnier, el deseo de España de que el futuro acuerdo con Reino Unido prevea una relación "lo más estrecha posible" tanto en el plano político como económico.



Sánchez ha abordado con Barnier, en un encuentro de trabajo en Moncloa, las prioridades de la negociación del acuerdo o los acuerdos que regularán la relación futura con Reino Unido una vez se consume este 31 de enero su salida de la UE.



En este sentido, Sánchez ha transmitido al negociador de la UE el deseo del Gobierno de España de "establecer una relación lo más estrecha posible tanto en el ámbito político como el económico, pero preservando la integridad del mercado único", según ha informado Moncloa en un comunicado.



Asimismo, ambos han coincidido en calificar de "ajustados" los plazos para lograr el acuerdo que regule la relación futura con Reino Unido, ya que la decisión de solicitar una prórroga del período transitorio que culmina el 31 de diciembre debe tomarse antes del 1 de julio de 2020.



Igualmente, tanto Sánchez como Barnier han considerado fundamental que los 27 mantengan la unidad de acción que han demostrado durante la negociación del Acuerdo de Retirada y que ha permitido finalmente que ésta se produzca de forma ordenada.



El presidente del Gobierno ha lamentado la decisión de Reino Unido de salir de la UE, que el Gobierno respeta pero considera "triste" para el conjunto de la Unión y ha aprovechado para trasladar el agradecimiento del Ejecutivo por el trabajo del equipo negociador y, en especial, a la labor realizada por Barnier.



EU27 consultations. In ???? today, constructive meetings with @AranchaGlezlaya and @NadiaCalvino. Discussions on priorities in the context of the negotiations for the future relation ????????. pic.twitter.com/qsmnQVU5Qf