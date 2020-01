Reyes Maroto: "El primer día después del 'brexit' no cambiará nada"

Después de tres días como anfitriona de Fitur, una de las ferias de turismo más importantes de Europa, la ministra Reyes Maroto (Medina del Campo, 1973), se sienta con EL PERIÓDICO para hablar del momento turístico, las ayudas a la industria, las amenazas de Trump y del brexit a partir del 31 de enero.

¿Qué balance hace de Fitur?

Parecía que había magia. Este, por primera vez, se ha incorporado el debate sobre el talento y la profesionalización con Fitur Talent y el certificado de Hoteles Justos Socialmente Responsables. Es la primera vez que se habla de las personas, nos parece que se está modernizando la feria con debates muy necesarios. Hablar del futuro del sector es digitalización y personas, pero también sostenibilidad.

Thomas Cook ha marcado el año turístico. ¿Se han recuperado Canarias y Baleares?

Baleares y Canarias son destinos vacacionales que vienen arrastrando deficiencias de la modernización del modelo, a lo que se ha añadido la incertidumbre del brexit y la quiebra de Thomas Cook, pero se están recuperando. Está aumentando mucho el turista residente que sustituye parte de la caída del turismo internacional. Los datos del 2019 para Baleares son buenos. Canarias sufrirá más, todavía tendrá un poco de caída.

¿Cómo ve al sector este 2020?

Todas las comunidades autónomas y todo el sector manifiestan optimismo para al 2020. El brexit ya no es una incertidumbre o al menos tendrá un impacto menor, por lo que las expectativas son mejores.

El Gobierno anunció su intención de regular los pisos turísticos. ¿Con qué medida?

Vamos a empezar por una definición de vivienda turística, que no existe. Cada comunidad autónoma tiene una definición y unos tiempos de uso distintos, pero el fenómeno es el mismo. Estamos buscando un marco sobre el que todas las comunidades autónomas puedan regular.

¿Cuándo se aprobará el estatuto de la industria electrointensiva y qué novedades incluye?

Está en la fase final. Creemos que puede estar en un mes, salvo que tengamos que hacer alguna revisión porque la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia nos lo pida. Una de las medidas más importante es un sistema de PPA (contratos de compraventa de energía entre productor y consumidor) con la garantía del Estado. Las más electrointensivas deben tender a estos contratos para tener un precio estable a medio plazo.

¿Qué ahorro supondrá?

La horquilla a la que aspiramos para que nuestra industria sea competitiva desde el punto de vista de precio estaría entre 40 y 45 euros por megavatio. Estamos en el mejor escenario porque el precio de la luz está cayendo, por lo que aspiramos a alcanzar ese horizonte, pero habrá que trabajar otros elementos además del precio.

¿Cambiarán el impuesto de circulación para penalizar a los coches más contaminantes?

Lo vamos a estudiar, es algo que está en la agenda pero todavía no hemos podido abordar por la transición del Gobierno. En cuatro años tenemos que definir una fiscalidad con la industria acorde con la neutralidad en el 2050, pero también para acelerar el cambio de movilidad.

¿Llegará este año una fábrica de baterías a España?

Lo que sí vamos a tener son muy buenos proyectos. Ahora mismo estamos trabajando en proyectos tecnológicos porque todavía no tenemos mimbres para el desarrollo de las baterías. España hace ensamblaje, pero queremos desarrollar toda la cadena de valor y estamos bien posicionados para ello.

¿El brexit supondrá una oportunidad para la fábrica de Nissan en la Zona Franca?

Estamos compitiendo con Sunderland. Toda la incertidumbre que ahora se genere porque Reino Unido se vaya de la UE sin duda nos puede favorecer. El proyecto industrial de Nissan pasa por la movilidad eléctrica y queremos que ese liderazgo se desarrolle en España.

¿Cómo será el día después del brexit para las empresas con vínculos con el Reino Unido?

El primer día después del brexit no cambiará nada porque el Reino Unido no se va. El horizonte que tenemos es de 11 meses para preparar el acuerdo de retirada en los que tendremos que defender mucho los intereses de España, pero el 1 de febrero no cambiará nada.

¿Es legítima la aspiración de Madrid a captar el MWC?

El Mobile y su organización son quienes tienen que decidir. Cualquier ciudad es candidata al Mobile, nadie dice que se quede en Barcelona de por vida. Pero sí que es verdad que Barcelona y toda Catalunya se identifican con el ámbito de la digitalización, desde el proyecto del 22@, el centro de supercomputación... Hay un ecosistema de start-ups muy importante. Pero la decisión final es de GSMA.

¿Cuándo y dónde se celebrará el Davos del turismo que la OMT propone celebrar en España?

Será este año, entre septiembre y noviembre, pero falta decidir la ubicación. Yo creo que debe ser itinerante: si queremos aprovechar la cumbre para mostrar la diversidad de España, es preferible cada año en un sitio.

Trump amenaza con aranceles del 25% a los países que quieren imponer una tasa digital como España. ¿Le preocupa?

Estamos muy preocupados por la política proteccionista de Trump hasta el punto de que hemos incrementado mucho nuestro trabajo institucional. La primera quincena de febrero iré a EEUU a defender los legítimos intereses de nuestras empresas. Preocupación máxima.