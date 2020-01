Casado: "Los hijos por supuesto que son de los padres"

El líder del PP, Pablo Casado, ha argumentado este lunes que los hijos "por supuesto que son de los padres" y estos tienen la "responsabilidad" para elegir sobre la educación con mecanismos como el 'pin parental', que ha circunscrito a las actividades extraescolares.

En una entrevista en Antena 3, también ha asegurado que esta autorización de los padres, que da la posibilidad de vetar charlas para sus hijos en los colegios sobre asuntos como la educación sexual, "no es nada de Vox" sino que el PP lo implantó hace 15 años en la Comunidad de Madrid y hace ocho meses en Murcia.

Y es ahora el Gobierno el que levanta la polémica al respecto como "una cortina de humo" en un Consejo de Ministros para no responder a las críticas sobre el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, algo que "se les ha ido de las manos".

"La polémica no existe, siempre y cuando no haya un Gobierno socialcomunista que quiere imponer a los padres lo que tienen que enseñar a los niños", ha afirmado Casado, quien ha insistido en que no se trata de que un padre decida sobre "algo que está en el currículum" sino para actividades extraescolares.

Ha puesto como ejemplo de estas actividades que un padre podría no autorizar con el pin parental que funciona en la Región de Murcia que asistiera a "un taller de tauromaquia", y ha añadido que se trata de una cuestión de "libertad frente a adoctrinamiento".

De hecho, ha comparado la posición del Gobierno con la que tienen los regímenes comunistas, como el cubano, en los que "los niños son del Estado".

"Los hijos por supuesto que son de los padres. Nadie habla de propietarios, tú no posees a tu hijo, pero tienes la responsabilidad de todo lo que le pase, para elegir el colegio y que fuera del currículum oficial tu hijo va a la actividad extraescolar que tú quieres", ha concluido Casado.



"Despolitizar"

Por otro lado, Casado ha asegurado que tiende la mano al PSOE si quiere "despolitizar" la elección del fiscal general del Estado, la renovación del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) pero no si quiere "desjudicializar" a los políticos independentistas y sacarlos de la cárcel.

El líder del PP ha dicho que el PP está dispuesto a la negociación para renovar la cúpula judicial siempre que se "respete" la Constitución y se vuelva al sistema de que los vocales del CGPJ sean elegidos por los jueces, y no para conceder "impunidad" a los presos del procés.

Además, el PP pone como condiciones para esta negociación que no ocupe la Fiscalía general un político, así como tipificar el delito de referéndum ilegal y de rebelión impropia y reforzar la Euroorden para que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont "no esté yendo de país en país sin hacer caso al juez Llarena".

Casado ha criticado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado y su posible influencia si se reduce la acusación de rebelión a sedición al mando de los Mossos mayor Josep Lluís Trapero, que comienza a ser juzgado hoy en la Audiencia Nacional por su papel en el procés.

Ha argumentado que la "instrumentalización del poder" por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "viene de atrás", y el PP no puede estar "tranquilo" teniendo como fiscal general "una señora que estuvo en una cacería con el dimisionario Bermejo en la que estaban pactando las condiciones de un caso como la Gürtel"

Por eso, ha situado a las comunidades y ayuntamientos de PP como "valor refugio" frente al Gobierno "radical y ultra". Ante una posible subida de impuestos, el PP contestará con bajadas en el tramo autonómico del IRPF y bonificación del impuesto de patrimonio y de los de donaciones y sucesiones, ha explicado.

Sobre la subida del SMI, ha advertido de que el Gobierno no puede subirlo "unilateralmente" sin que haya diálogo social porque se estaría "fomentando la economía sumergida".

Casado ha considerado que medidas como el tope sobre los alquileres de vivienda va "contra los jóvenes que se quieren emancipar" y servirá para subir los precios y ha defendido la reforma laboral que "ha creado empleo" y cuya derogación solo serviría para "volver a la España en blanco y negro".