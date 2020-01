Margallo, tras su siesta en la Eurocámara: "Significa que tengo la conciencia muy tranquila"

El eurodiputado del PP José Manuel García Margallo protagonizó este martes una de las imágenes del Parlamento Europeo al quedarse dormido durante la intervención de su compañero del Partido Popular Europeo, el polaco Jerzy Buzek.



No soy consciente de haber dado una cabezada en el Parlamento Europeo, pero si la hubiese dado eso significa que tengo la conciencia muy tranquila. Lo dijo Unamuno: "Duermo mucho, pero cuando estoy despierto, estoy más despierto que usted" pic.twitter.com/JRJcsrHLtM — JM García-Margallo (@MargalloJm) 15 de enero de 2020

Aunque no está claro si se trató de unao de algo más parecido a una siesta, a Margallo se le pudo ver con nitidez en la retransmisión de la Eurocámara conQuizás el discurso de ex primer ministro polaco no le pareció lo más interesante de la sesión, pero el propio exministro de Exteriores no ha tenido problemas en. "No soy consciente de haber dado una cabezada en el Parlamento Europeo, pero si la hubiese dado", ha argumentado en Twitter.Además, Margallo se ha apoyado en una cita depara defender su comportamiento. "Lo dijo Unamuno: ''".