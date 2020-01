Puigdemont no descarta "pisar suelo español"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado este lunes que no descarta ir a España porque las autoridades españolas deben "proteger, respetar y reconocer" la misma inmunidad que sí tiene reconocida en el resto del bloque comunitario tras haber asumido el escaño de diputado en el Parlamento Europeo.

"No he descartado pisar suelo español, he dicho que esto es lo que debería pasar. Porque la inmunidad que rige para todos los eurodiputados en todo el territorio sin excepción, no hay una excepción española en materia de inmunidad. Hasta hoy es miembro de la UE y las leyes hay que cumplirlas. (...). España debe proteger, respetar y reconocer nuestra inmunidad", ha expresado en una rueda de prensa tras participar en su primera sesión plenaria de la Eurocámara.

Puigdemont ha afirmado, en el mismo contexto, que va a "luchar" para "poder hacer acción" en España porque "es un miembro de la UE", al tiempo que ha señalado que "no es comprensible" que tanto él como el exconseller Toni Comín gocen de inmunidad en todo el bloque "excepto en un Eastado miembro".

"España no debe ser diferente, el Derecho europeo es también Derecho español", ha insistido el líder independentista, para después destacar que "no es compatible pedir el suplicatorio" y "reconocer la inmunidad en la UE pero no en España".

En esta línea, ha advertido de que si España "quiere ser la excepción" y "salirse de este marco", se abrirá "otro escenario de consecuencias imprevisibles". "Por eso creo que es conveniente para España que pudiéramos pisar como eurodiputados suelo español. Por eso no lo descarto, confío en que España actuará como miembro de pleno derecho de la UE", ha zanjado.

Además, ha asegurado que la primera cosa que harían si van a España sería ir a ver a los políticos catalanes que están presos por el proceso independentista en Cataluña.