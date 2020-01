El PSOE llevará a los tribunales las amenazas a diputados ante la investidura

La portavoz del grupo parlamentario socialista, Adriana Lastra, ha anunciado que el PSOE llevará a los tribunales las "amenazas" y "coacciones" a diputados socialistas ante la sesión de investidura de este martes, en la que Pedro Sánchez necesita todos los votos que tiene comprometidos para ser nombrado presidente.



"Y respecto a las amenazas y coacciones, difamaciones y calumnias, comunicaros que acudiremos a los tribunales a defender la democracia. Y que hoy votaremos con mucho orgullo el gobierno progresista", ha escrito Lastra en su perfil de Twitter, en alusión a los mensajes y presiones que varios diputados han recibido para que cambien el sentido de su voto.





Calvo expresa su "inquietud" ante las "gravísimas amenazas"

Dichos mensajes ya fueron denunciados por varios dirigentes políticos tras el ajustado margen de la primera votación -166 votos a favor de Sánchez frente a 165 en contra-, y han seguido llegando en las últimas horas.El diputado socialista por Segovia,, ha avanzado a Efe que interpondrá una denuncia ante la Policía por las "amenazas" que está sufriendo un compañero de su formación en esa provincia.a su diputado en el Congreso, Tomás Guitarte, por su "sí" a la investidura de Sánchez, pero el acoso ha seguido en las redes sociales y a través de correos electrónicos anónimos y teléfonos particulares.La vicepresidenta del Gobierno en funciones,, ha expresado este martes suque los diputados socialistas están recibiendo de la oposición ante la investidura de Pedro Sánchez y ha asegurado que"Hemos sido señalados con nombres y apellidos" ha dicho la también ministra en funciones en una entrevista en RNE, en la que ha afirmado que el PSOE no puede tolerar en un sistema de convivencia las "acusaciones gravísimas y las amenazas claras" de parte de la oposición.Calvo ha afirmado quepara ejercer el voto".La vicepresidenta también le ha dicho a la oposición que tiene que entender que los 350 escaños son "legales y legítimos" y le ha recordado que hay que cumplir las normas porque si no la democracia no sería viable.Respecto al futuro Gobierno y cuándo se conocerá,pero sí ha admitido que "será muy rápido". "El presidente no va a perder nada de tiempo, lo tiene muy claro e irá todo muy rápido para arrancar un año con la máquina a toda potencia", ha subrayado.Sobre la mesa de gobiernos para abordar el conflicto catalán, Calvo ha subrayado "la normalidad" del formato bilateral, ha insistido en que habrá "un debate" y ha pedido al PP que deje de preocuparse por el PSOE y lo haga por el "radicalizado campo de la derecha".