Un candidato del PP se burla en Twitter de la discapacidad de Pablo Echenique

Dante Pérez Berenguer, que no llegó a obtener el acta de diputado por Lleida donde se presentaba como cabeza de lista del Partido Popular, ha publicado un mensaje en su cuenta de Twitter durante el debate de investidura de Sánchez que ha incendiado las redes sociales con su mofa sobre Pablo Echenique.



El político de Unidas Podemos tuiteó durante la intervención del líder del PP, Pablo Casado, que Santiago Abascal para "superar a Casado" solo podría "subir a la tribuna con pistola".



"Como Abascal no suba a la tribuna con pistola, no sé como va a superar a Casado", tuiteó secretario de Organización del partido morado.



Como respuesta, Berenguer escribió en Twitter: "La pregunta es: ¿y tú cómo vas a subir?". El comentario del político del PP parece hacer referencia a la discapacidad de Echenique, que utiliza una silla de ruedas para desplazarse y que no podría acceder a la tribuna.



La respuesta del político de Podemos no se hizo esperar. Echenique respondió con contundencia alegando que "no ofende quien quiere sino quien puede". Además, añade que lejos de ofender, dicho comentario "ejemplifica algo que saben todos los periodistas y ujieres del Congreso: La bancada del PP está llena de gente muy maleducada".





Este diputado del PP no ofende, porque no ofende quien quiere sino quien puede y porque nunca he tenido la piel fina. Pero sí ejemplifica algo que saben todos los periodistas y ujieres del Congreso: La bancada del PP está llena de gente muy maleducada. https://t.co/RMC6WzWXef — ????? ??????Q?? ?? (@pnique) 4 de enero de 2020

Cualquiera puede tener un calentón en un debate político pero bromear sobre la discapacidad de un rival no es aceptable. Creo @pablocasado_ que debes pedir a tu diputado que se disculpe y retire el tuit. La dignidad del Congreso y el respeto que nos debemos lo requiere pic.twitter.com/RMvcSRlXvW — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 4 de enero de 2020

Los nazis eliminaban a los discapacitados. La derecha española, de momento, se ríe de los que están en una silla de ruedas. Ojalá no te pase a ti muchacho. Dante Pérez Berenguer. Estos tipos son mala gente. El odio les convierte en monstruos. pic.twitter.com/j45B2Tly7k — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) 4 de enero de 2020

En defensa de Echenique salió el líder de Podemos,y retirara el tuit. "Cualquiera puede tener un calentón en un debate político pero bromear sobre la discapacidad de un rival no es aceptable. La dignidad del Congreso y el respeto que nos debemos lo requiere", afirma Iglesias.También defendió al diputado de Podemos,, que vía Twitter aseguró que "los nazis eliminaban a los discapacitados. La derecha española, de momento, se ríe de los que están en una silla de ruedas. Ojalá no te pase a ti muchacho. Dante Pérez Berenguer. Estos tipos son mala gente. El odio les convierte en monstruos".