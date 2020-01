NC, Compromís y Teruel Existe dicen 'sí' a Sánchez

El presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, ha defendido este viernes que el acuerdo de su partido con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez contiene "el 95%" del programa con el que su formación y Coalición Canaria (CC) concurrieron conjuntamente a las elecciones de noviembre.

En rueda de prensa tras la firma el acuerdo con la portavoz socialista, Adriana Lastra, Rodríguez ha señalado que su partido respeta la posición que tome CC, que en ningún caso cree que sea un voto negativo -"será difícil que voten no", ha dicho-.Y en cualquier caso ha recalcado el compromiso de Nueva Canarias de mantener esta legislatura la "unidad de acción" con Coalición Canaria en todo lo que los une y sobre el programa con el que concurrieron juntos a los comicios.

Un programa que, ha insistido, está "bien reflejado" en el acuerdo con los socialistas y en el propio pacto de coalición que el PSOE ha firmado con Podemos.

Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias, el socialista Ángel Víctor Torres ha advertido de que sería "letal" para Canarias que no hubiese investidura de Sánchez porque eso impediría unos nuevos presupuestos estatales y dejaría en "agua de borrajas" los logros conseguidos con la aprobación del Estatuto canario y el Régimen Especial Fiscal (REF) para las islas.

Por eso, ha recriminado que haya partidos, como CC, que quieran "mantener en vilo" a los canarios y los españoles sobre su postura para la investidura y ha dicho a los que van a votar en contra que aún están a tiempo de replantearse su postura.

En estos momentos lo que está en juego es "si algunos siguen moviendo el alfil o la reina en el tablero de ajedrez por situaciones partidarias o dejan las fichas a un lado y apuestan por la estabilidad política", ha concluido.

En su comparecencia, Román Rodríguez ha recordado que Nueva Canarias siempre dijo que contribuirían "modestamente" a acabar con el bloqueo y promover la estabilidad institucional, y de ahí su voto positivo.

Y ha insistido en defender el documento firmado, que contiene entre otras cosas el compromiso de que los recursos contemplados en el régimen fiscal especial para Canarias no contarán en el reparto de fondos de la financiación autonómica.

También ha subrayado que el acuerdo contiene el compromiso de defender la singularidad canaria en el nuevo periodo presupuestario europeo o compensar al archipiélago, que exporta la mitad de su producción hortofrutícola al Reino Unido, ante el futuro "brexit".

"Buen documento"

Por otro lado, el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha celebrado este viernes la "valentía" del acuerdo de investidura suscrito por el PSOE y Esquerra Republicana (ERC) y ha dicho no temer que ninguno de los dos partidos vayan a traspasar las "líneas rojas", es decir, lo que marca la legalidad vigente.

Así lo ha señalado tras firmar el pacto con el PSOE, por el que Compromís votará 'sí' en la investidura de Pedro Sánchez, "un buen documento", ha dicho Baldoví, que va "más allá" del que suscribieron en su momento los socialistas con Unidas Podemos y demuestra que su partido también es "clave" ahora en la gobernabilidad del país.

En dicho documento, que consta de nueve puntos, se incluyen reivindicaciones históricas no ya de Compromís sino del conjunto del Parlamento valenciano, entre las que ha destacado un nuevo sistema de financiación que debe presentarse en ocho meses.

Baldoví ha dicho que en su formación están "contentos" y "orgullosos" de este acuerdo y ha garantizado que serán socios "leales" a Sánchez pero también ha advertido de que estarán "vigilando" que se cumpla el contenido del mismo.

Sobre el acuerdo entre el PSOE y ERC, el diputado valenciano ha celebrado que ambos partidos hayan sido "valientes" firmando un pacto que, a su juicio, responde a lo que "estaba demandando la sociedad española: que lleguemos a acuerdos" frente a "aquéllos que son como el perro del hortelano, que ni comen ni dejan comer", ha dicho en alusión a los partidos de derecha.

"Creo que hacía falta pensar mucho más allá (...) porque con tribunales y sin diálogo los problemas no sólo no se arreglan sino que se agravan", ha manifestado Baldoví, quien se ha mostrado convencido de que tanto el PSOE como ERC son conscientes de dónde están las "líneas rojas" que no han de traspasar.

La voz de Compromís en el Congreso ha defendido que lo que espera la gente es que los políticos "pasen página" y empiecen a hablar de "todo", y no sólo de Cataluña. "El mundo no termina ni empieza en Cataluña sino que hay vida más allá", ha enfatizado, para añadir que ya es hora de demostrar a la derecha que "se puede gobernar con el mismo pacto que en la Comunidad Valenciana".

En concreto, el acuerdo de investidura entre el PSOE y Compromís, además de un nuevo sistema de financiación autonómica, contempla el compromiso del Gobierno de asumir "de forma paulatina" la aportación del 50% para la financiación del sistema de dependencia, una solución a la deuda del Consorcio Valencia 2007 mediante una disposición adicional en los presupuestos, así como el cumplimiento con la cláusula de inversiones territorializadas del Estatuto de Autonomía.

Asimismo, el documento recoge el impulso de infraestructuras prioritarias como la red de cercanías o la ampliación del puerto de Valencia, medidas en defensa de la agricultura valenciana o inversiones en la AP-7 tras su liberalización, entre otros asuntos.



Teruel existe dice que cumple la Constitución



Por último, Teruel Existe ha suscrito este viernes un acuerdo con el PSOE que garantiza su respaldo a Sánchez tras comprobar que el pacto suscrito con Esquerra Republicana (ERC) "cumple con la Constitución". Así lo ha puesto de manifiesto el diputado del partido en el Congreso, Tomás Guitarte, en la rueda de prensa posterior a la firma del acuerdo entre el PSOE y la agrupación de electores de Teruel Existe.

Guitarte ha querido dejar claro que desde el inicio de las conversaciones con el PSOE para la investidura siempre exigieron que cualquier acuerdo de los socialistas con terceros debía respetar la Constitución. "Y lo que conocemos del pacto con ERC es que eso se cumple y hay voluntad de moverse en ese ámbito", como así ha dicho que se lo han garantizado desde el PSOE.

"El PSOE es un partido con más de un siglo de historia y no creo que vaya a cuestionar ahora la Constitución", ha manifestado el dirigente de Teruel Existe, quien cree que el marco jurídico político al que PSOE y ERC pretenden someter la nueva mesa de diálogo y la consulta pactadas no es otro que la Constitución. "No hay otra alternativa", ha remachado.

Guitarte ha defendido que para la firma del acuerdo con el PSOE no sólo han contado con la unanimidad de las bases de la agrupación sino que sus votantes están de acuerdo con lo firmado porque, según ha remarcado, "es lo que dijimos que íbamos a hacer: garantizar la gobernabilidad de España" con independencia de quien fuera la fuerza más votada en las elecciones del pasado 10 de noviembre.

"Lo hacemos por coherencia y ajenos a cualquier táctica partidista ni electoral, y porque creemos que el país no puede ir a terceras elecciones", ha insistido el diputado por Teruel, antes de apuntar que la agenda de Teruel es uno de los asuntos recogidos en el programa con el que concurrieron a las últimas generales pero no es el único sino todos los problemas que azotan a la España vaciada. "Ésa es la España que nos preocupa y por la que luchamos", ha dicho.

Así, desde Teruel Existe señalan que en el acuerdo alcanzado con el PSOE se incluye la mayor parte del programa electoral con el que se presentaron a las generales de noviembre, y ha destacado que contempla inversiones en carreteras, en ferrocarril, en telecomunicaciones y en seguridad ciudadana.