La defensa de Oriol Junqueras pide al Tribunal Supremo su "inmediata liberación"

El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras ha pedido al Tribunal Supremo su inmediata puesta en libertad y la nulidad de la sentencia del 'procés' al considerar, en la línea de lo dictado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que adquirió la inmunidad tras resultar elegido eurodiputado.

En el escrito dirigido al Supremo, al que ha tenido acceso la Agencia Efe, el abogado Andreu Van den Eynde recuerda que el reciente fallo europeo establecía que Junqueras gozaba de inmunidad desde el momento de la proclamación oficial de los resultados de las elecciones europeas en las que resultó elegido.

La defensa de Junqueras insiste en que su proclamación como eurodiputado fue oficial cuando estaba en situación de prisión provisional, y subraya que la justicia europea determinó que "ninguna interpretación nacional puede impedir el desarrollo de las funciones de los europarlamentarios".

Es más, el letrado señala en su escrito que, en caso de discrepancia, el derecho de la Unión prima "frente a las normas jurídicas de origen interno".

Por ello, reclama que se anule toda la causa desde el pasado 13 de junio, fecha en que la Junta Electoral Central proclamó los resultados de los comicios europeos, así como de la sentencia del "procés" del 14 de octubre que condenó al líder independentista a 13 años de prisión y otros tantos de inhabilitación.

Según el TJUE, los derechos fundamentales de Junqueras fueron vulnerados porque tenía que haber sido considerado eurodiputado y gozar de inmunidad precisamente desde la proclamación de los resultados de las elecciones, con lo que tendría que haberse levantado la prisión provisional para permitirle acudir a la sesión constitutiva de la Eurocámara.

En este sentido, Van den Eynde cree que el respaldo del TJUE a la inmunidad de su representado debe redundar en la libertad de Junqueras para desplazarse a la cámara europea para recoger su acta de parlamentario.

"No existe solución jurídica respetuosa con el contenido y orientación de la sentencia del TJUE que no implique la nulidad de la resolución de condena de mi mandante. No hacerlo sería forzar la interpretación del ordenamiento español contra reo y desatender el derecho de la Unión", zanja.

Porque la resolución europea, afirma, "no deja margen de duda": el Supremo debe garantizar que los votos otorgados a la candidatura de Junqueras "encuentren fiel reflejo en la composición del Parlamento Europeo y que dicha institución no quede afectada por la decisión del órgano judicial nacional".