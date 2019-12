ERC afirma que asume el papel de "rompehielos" para el desbloqueo

El coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, ha advertido este sábado que la nueva etapa de diálogo y negociación entre Cataluña y el Estado "sólo es posible si la política desplaza a la represión", y ha indicado que Esquerra "asume el papel de rompehielos de los muros que impiden la política".

En el discurso de apertura de la segunda parte del 28 Congreso Nacional de ERC, que se celebra hoy en el auditorio del Fórum de Barcelona, el coordinador nacional de este partido y vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha afirmado que Esquerra está dispuesta a "abrir caminos muy amplios por los que puedan pasar los catalanes".

Después de recordar las últimas victorias electorales de ERC, en las elecciones generales y las municipales, Aragonès ha explicado que Esquerra está dispuesta a asumir liderazgos para hacer posible la apertura "de procesos políticos" que conduzcan al ejercicio de derechos democráticos "como el de autodeterminación" de Cataluña.

Sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que reconoce la condición de eurodiputado y la inmunidad del líder de ERC, Oriol Junqueras, el vicepresidente Aragonès ha indicado que "es una semana de victorias" porque "hemos ganado a los tribunales españoles".

"Esto -ha añadido- nos acerca a la república catalana", y ha reclamado al Estado español que Junqueras "sea puesto en libertad, se reconozca su inmunidad, y se anule el juicio de la vergüenza".

Según el coordinador nacional de ERC, el ciclo electoral ascendente de ERC, y especialmente sus victorias en Cataluña en las dos elecciones generales consecutivas, abre "rendijas" y ofrece "una magnífica oportunidad para abrir una nueva etapa" en la que sea el diálogo y la negociación lo que predomine.

Ha puntualizado, sin embargo, que dicha etapa "sólo se puede abrir si la política desplaza a la represión, ¿se entiende esto?", ha subrayado en un claro mensaje dirigido a los partidos de ámbito estatal y especialmente al PSOE.

ERC, ha explicado Aragonès, está dispuesta a asumir liderazgos si los catalanes así lo desean con sus votos, "y esto significa tomar decisiones complejas, estar dispuestos a abrir caminos, aunque esto comporte momentos de éxitos y otros en los que los veremos lejos".

"Hace falta abrir procesos políticos, y ERC asume el papel de rompehielos de los muros que impiden hacer política", ha subrayado para expresar que los republicanos seguirán siendo los máximos abanderados del "sit and talk".

"Defendemos el diálogo, pero no desde la ingenuidad -ha matizado- sino con la firmeza de nuestras convicciones, porque confiamos en nuestro proyecto y creemos que lo mejor es que haya un referéndum de autodeterminación que nos lleve a una república para todos".

También ha querido dejar claro que estar dispuestos "a ocupar la mesa que estaba vacía no quiere decir que dejemos vacías las calles", ya que Aragonès ha considerado necesario mantener la movilización de los catalanes "para conseguir la libertad".

En clave interna, Aragonès ha señalado que ERC "aporta tres activos", una estrategia amplia de sumar cada vez más gente a fin de que nadie se sienta excluido, unos liderazgos políticos indiscutibles encabezados por Junqueras y Marta Rovira, y un partido cohesionado que quiere representar a este país en su diversidad.

"La política no va de individualidades sino que es un proyecto colectivo, y si no lo fuera, ERC no tendría 88 años de historia", ha apuntado antes de asegurar que "las urnas han validado nuestra propuesta para el país, y aunque algunas veces nos hemos sentido atacados por ella, quiero pediros (a los militantes) que nos sintamos orgullosos de este partido".

"Un orgullo que no tiene que ser vanidad, sino responsabilidad, asumiendo el papel que nos confían los ciudadanos", algo que explica, ha dicho, que ERC tenga más de 350 alcaldías, más de 3.000 concejales, varias decenas de diputados del Parlament, y que sea la primera fuerza política catalana en el Congreso y Senado".

Por su parte, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha subrayado que ERC enarbola "la bandera del diálogo" pero ha advertido que cogerá la de la "desobediencia civil cuando haga falta".

"A pesar de la represión, estamos aquí, a pesar de la causa general contra el independentismo estamos aquí", ha dicho Vilalta en su discurso, en el que ha recordado a los familiares de los presos independentistas.



Junqueras defiende que un nuevo referéndum es "inevitable"

El líder de ERC, Oriol Junqueras, afirma en un mensaje grabado desde la cárcel que la independencia de Cataluña y un nuevo referéndum "son inevitables", pero ha pedido sumar más apoyos porque "la victoria no es una opción" sino "una obligación".

En el mensaje de Junqueras -un audio acompañado de un vídeo con imágenes retrospectivas del 'procés'- el presidente de este partido ha subrayado que "la independencia ya no es hoy la causa de unos cuantos".

ERC y los demás partidos independentistas, ha precisado, "la han situado en el centro de la política catalana, desplazando al viejo autonomismo a una página superada de la historia".

Según Junqueras, que continuará presidiendo ERC aunque cumple una condena de 13 años de prisión, "la independencia no es una quimera, no es sólo un proyecto posible, hoy ya sabemos a ciencia cierta, que es inevitable".

El motivo, ha argumentado el líder republicano, "es porque la república catalana es el mejor instrumento para hacer de Cataluña un país más justo y más próspero, es el único proyecto capaz de mejorar la vida de todos los catalanes, sin excepciones, sin importar de dónde venimos ni lo qué pensamos".

"Diversas generaciones han resistido para darnos la oportunidad de ganar", recalca Junqueras, que afirma estar "profundamente orgulloso de estar en la cárcel por haber puesto las urnas, por haber puesto el futuro de nuestro país en manos de cada uno de sus ciudadanos", y añade que se siente tan orgulloso de esto, que está convencido de que "lo volvería a hacer, sé que lo volveremos a hacer, de hecho".



Rovira: no es posible el "diálogo" con la vulneración de libertad

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha advertido de que el camino del diálogo "no es posible" con "la vulneración sistemática de la libertad de los principales líderes políticos y sociales".

"No es posible el camino de la resolución política de este conflicto que tenemos encima de la mesa sin parar la represión, sin una amnistía para tanta injusticia", ha asegurado.

En un discurso en el que también ha asegurado que los independentistas necesitan "ser más" y ganar más legitimidad, Rovira ha pedido no abandonar el diálogo, pero ha dicho que éste no es posible "sin una amnistía para tanta injusticia".

Esta legitimidad política es la que, para Rovira, debe permitir "hacer valer un referéndum y el resultado del mismo" y que ésta se conseguirá "batallando políticamente" contra lo que ha definido de "causa general" contra el independentismo.

"Ahora mismo el camino del diálogo está por desbrozar. No es posible un diálogo honesto, responsable y en igualdad de condiciones sin desbrozar el camino de la represión, (...) porque lo hará intransitable", ha desarrollado Rovira.

Por eso, Rovira ha manifestado que este camino del diálogo será inviable mientras se vulnere "la libertad de los principales líderes políticos y sociales".

En la misma línea que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, Rovira ha pedido seguir luchando "para dejar muy claro que un referéndum no es delito y querer un cambio político, el que sea, dentro de un Estado democrático tampoco lo tiene que ser".